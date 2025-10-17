TP HCM được tiếp tục đón tàu khách quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải

Bộ Xây dựng vừa đồng ý cho một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải tiếp tục đón tàu khách quốc tế đến hết ngày 30/6/2026.

Bộ Xây dựng ngày 17/10 đã đồng ý với đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam về việc duy trì hoạt động đón tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép - Thị Vải nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng cảng biển hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại khu vực.

Theo yêu cầu của Bộ, cỡ tàu khách cập cảng phải phù hợp với quy mô đã được công bố trong quyết định cảng biển. Bộ cũng giao Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp cảng trong việc rà soát trang thiết bị, phương án đón khách, đảm bảo an toàn về người và tài sản, cũng như tuân thủ quy định về an ninh, phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Các doanh nghiệp liên quan phải hoàn thành thủ tục bổ sung công năng bến cảng để phục vụ tàu khách quốc tế trước ngày 30/6/2026.

Du khách quốc tế trên du thuyền Ovation of the Seas cập cảng Chân Mây ngày 17/10. Ảnh: Vạn An

Ngày 16/10, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải thuộc cảng biển TP HCM từ nay đến hết ngày 31/12. Theo Cục, thời gian qua, quá trình khai thác tiếp nhận tàu khách vào, rời một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải an toàn, thu hút cơ hội đầu tư hạ tầng du lịch quốc tế.

Thời gian thí điểm giúp các đơn vị có thêm cơ sở hoàn thiện thủ tục bổ sung công năng theo quy định pháp luật, hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá thực tiễn, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.

Theo thông tin của Sở Du lịch TP HCM, lượng tàu khách quốc tế đến khu vực Cái Mép - Thị Vải có xu hướng tăng. Năm 2024, khu vực đã đón 65 chuyến tàu với khoảng 287.000 lượt khách. Năm 2025 dự kiến có 48 chuyến với khoảng 180.000 lượt khách, chủ yếu là tàu hạng sang quy mô lớn, lịch trình dài ngày. Đến hết năm 2026, đã có khoảng 118 chuyến tàu đăng ký cập cảng với tổng số hơn 260.000 khách quốc tế.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy Việt Nam đón hơn 248.000 lượt khách tàu biển trong năm 2024 và gần 191.000 lượt trong 9 tháng đầu năm, tăng 15% so với cùng kỳ. Khách tàu biển chi tiêu trung bình 100-200 USD mỗi ngày, cao gấp đôi khách quốc tế thông thường.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho hay theo các quyết định quy hoạch từ 2014 đến nay, khu bến Cái Mép - Thị Vải gồm 24 bến cảng được quy hoạch khai thác tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí, không có công năng khai thác tàu khách. Chỉ có một bến cảng được quy hoạch khai thác tàu khách quốc tế (cỡ tàu đến 225.000 GT) là Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, hiện chưa được đầu tư xây dựng.

Du thuyền Anthem of the Seas cập cảng Cái Mép ngày 7/1. Ảnh: Quỳnh Trần

Do nhu cầu đón khách thực tế tăng, từ năm 2018 UBND và Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã đề nghị được tạm thời đón tàu khách tại một số bến tổng hợp chưa có công năng khai thác tàu khách.

Cục Hàng hải Việt Nam đã cho phép các Cảng vụ phối hợp doanh nghiệp bố trí cầu bến phù hợp, hướng dẫn thủ tục tiếp nhận tàu khách quốc tế. Từ năm 2018 đến nay, 277 lượt tàu khách quốc tế cỡ lớn trọng tải lên đến 168.000 GT đã cập các bến tổng hợp thuộc khu Cái Mép - Thị Vải an toàn.

Trước đó, thông báo tạm dừng đón tàu khách quốc tế tại cụm cảng này từ tháng 10 khiến các doanh nghiệp lữ hành và hãng tàu lo ngại mất điểm đến trong lịch trình đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Tàu Ovation of the Seas của hãng Royal Caribbean, chở hơn 4.000 du khách, buộc phải chuyển hướng cập cảng Chân Mây (Huế) thay vì TP HCM vào ngày 17/10.

Việc kéo dài thời gian tiếp nhận tàu được kỳ vọng giúp duy trì đà phục hồi du lịch tàu biển và giữ vững vị thế của TP HCM trong các tuyến hải trình quốc tế.

Bích Phương