TP HCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm

Thành phố sẽ dùng trực thăng, tàu chuyên dụng đưa hòm phiếu ra 4 khu vực giàn khoan, tàu trực trên biển để hơn 4.500 cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày ngoài khơi bầu cử sớm.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề xuất của TP HCM về việc tổ chức bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 26/2/2026, sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3).

Theo phương án được Ủy ban bầu cử TP HCM xây dựng, việc bỏ phiếu sớm được tổ chức tại bốn khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn, với tổng số khoảng 4.538 cử tri.

Trực thăng hợp luyện Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 19/4 ở TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn

Cụ thể, Khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng) có khoảng 383 cử tri, là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 (Quân chủng Hải quân). Điểm bỏ phiếu đặt tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân.

Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) có khoảng 945 cử tri, gồm lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực. Địa điểm bỏ phiếu tại trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn) với 450 cử tri, là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Điểm bỏ phiếu tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng) có số lượng đông nhất, khoảng 2.760 cử tri, là người lao động của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Địa điểm tổ chức trên bờ tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Theo Ủy ban bầu cử TP HCM, các cử tri thuộc bốn khu vực trên đều làm nhiệm vụ đặc thù trên biển, hải đảo hoặc tại các giàn khoan dầu khí, tàu trực chiến, nhà giàn DK1. Do lịch trình công tác kéo dài, nhiệm vụ tuần tra, giám sát và trực chiến liên tục, họ không thể có mặt tại đất liền đúng ngày bầu cử chung. Do đó, tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân, đồng thời phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển.

TP HCM xây dựng hai phương án vận chuyển hòm phiếu phù hợp từng nhóm. Với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (khu vực bỏ phiếu số 4), Thành phố sử dụng máy bay trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu. Trực thăng sẽ chở tổ bầu cử cùng hòm phiếu ra trực tiếp các giàn khoan ngoài khơi để công nhân, người lao động bỏ phiếu tại chỗ.

Đối với các lực lượng vũ trang như Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Tiểu đoàn DK1..., phương án là sử dụng hai tàu chuyên dụng chở tổ bầu cử cơ động. Các tàu này mang hòm phiếu đến các nhà giàn DK1, tàu trực chiến và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển để tổ chức bỏ phiếu theo đúng quy định.

Ở những địa điểm trên bờ, việc bỏ phiếu được tổ chức trước khi cán bộ, chiến sĩ, người lao động lên tàu hoặc trực thăng ra biển làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp thời tiết xấu khiến hòm phiếu không thể đưa về đất liền đúng ngày 15/3, TP HCM sẽ xử lý theo Thông tư 21 của Bộ Nội vụ, cho phép sử dụng hòm phiếu phụ và kiểm phiếu ngay tại các giàn khoan, công trình biển hoặc tàu đang làm nhiệm vụ. Kết quả được báo cáo trước về đất liền bằng điện báo hoặc điện thoại, hòm phiếu và hồ sơ bầu cử sẽ nộp sau khi thời tiết thuận lợi, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Lê Tuyết