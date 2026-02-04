TP HCM dừng lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm, bỏ quy hoạch đất cấp xã

TP HCM sẽ không lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2026-2030 và dừng việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp xã, phường.

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, thành phố sẽ không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm theo cách làm trước đây, mà chuyển sang quản lý, giải quyết các thủ tục đất đai theo cơ chế mới được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

Chủ trương này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhằm triển khai Nghị quyết 254 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, qua đó tăng tính linh hoạt trong xử lý hồ sơ đất đai. Nghị quyết này cho phép địa phương không lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm và không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; việc quản lý đất đai được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất của quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Cùng với đó, UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo không tiếp tục lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của người dân và doanh nghiệp sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành, không phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm như trước.

Đối với các trường hợp đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2026, chính quyền địa phương có trách nhiệm thông báo lại để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, tránh phát sinh tâm lý chờ đợi hoặc hiểu nhầm trong quá trình làm thủ tục.

Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát quỹ đất và nhu cầu sử dụng đất thực tế, trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất quốc gia trước ngày 5/2. Kết quả rà soát sẽ là căn cứ để UBND TP HCM điều chỉnh quy hoạch chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, trong khi các sở, ngành liên quan phối hợp xác định nhu cầu sử dụng đất, bảo đảm việc quản lý đất đai không bị gián đoạn.

Phương Uyên