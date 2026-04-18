TP HCM dùng 33 khu 'đất vàng' thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT

33 khu "đất vàng" ở khu trung tâm, đô thị mới Thủ Thiêm được TP HCM dùng để thanh toán cho nhà đầu tư khi làm các dự án hạ tầng theo hình thức BT.

Tại kỳ họp ngày 18/4, HĐND TP HCM đã thông qua đợt 1 danh mục khu đất thanh toán cho các dự án BT (xây dựng - chuyển giao). Trong 33 khu đất dành thanh toán cho nhà đầu tư có 17 khu do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, còn lại địa phương đảm trách.

Trong đó, loạt khu đất thuộc vùng lõi trung tâm, nhưng bỏ trống nhiều năm. Chẳng hạn, khu số 8-12 Lê Duẩn (quận 1 cũ), diện tích khoảng 0,48 ha, đã được thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý từ đầu năm nay. Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng rộng 0,6 ha từng liên quan đến vụ án nay đã được tiếp nhận lại sau thi hành án.

Danh mục còn nhiều lô đất lớn, có giá trị thương mại cao như hơn 3 ha đất trống tại 152 Trần Phú (quận 5 cũ); gần 15 ha cơ sở sản xuất cũ tại 420 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh cũ). Ngoài ra, danh sách cũng gồm mặt bằng tại số 200 Võ Văn Tần (quận 3 cũ) và hàng loạt khu đất trên các trục đường khu lõi trung tâm gồm Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo...

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), nhiều lô đất diện tích 0,5-1,5 ha đã giải phóng mặt bằng cũng được đưa vào danh mục khai thác.

Khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc dùng các khu đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT trong bối cảnh TP HCM xúc tiến nhiều dự án BT quy mô lớn.

Trước đó, HĐND thành phố đã thông qua các dự án với tổng vốn hơn 182.000 tỷ đồng. Loạt dự án lớn khác cũng đang được nhà đầu tư đề xuất như metro Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Cần Giờ - Vũng Tàu... với quy mô vốn trên 366.000 tỷ đồng.

Theo UBND TP HCM, nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng rất lớn trong thời gian ngắn, nhưng ngân sách còn hạn chế. Nhiều dự án cấp bách như xử lý nước thải, chống ngập, giao thông cần nguồn lực đối ứng tương xứng để triển khai. Do đó, việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư giúp thành phố giảm áp lực chi ngân sách ngay lập tức, và phân bổ vốn cho các lĩnh vực cấp thiết khác. Các khu đất được dùng để thanh toán bảo đảm nguyên tắc ngang giá, hạn chế phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Ngoài ra, chính quyền thành phố đánh giá việc đấu giá các khu đất này ở thời điểm hiện tại là không hiệu quả do hạ tầng chưa đồng bộ, giá trị thu về thấp. Ngược lại, khi gắn với dự án BT, chính nhà đầu tư là người phát triển hạ tầng hoàn thiện, từ đó giúp định giá đất sát thị trường hơn và tối ưu hóa nguồn lực công.

Lê Tuyết