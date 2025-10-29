TP HCM dự kiến triển khai hai dự án lấn biển tại Côn Đảo

TP HCM tính triển khai hai dự án lấn biển tại khu Đông Nam Suối Ớt - Cỏ Ống và trung tâm Côn Đảo, nhằm mở rộng không gian đô thị, phát triển hạ tầng và du lịch địa phương.

Theo kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo tầm nhìn đến 2045 vừa được UBND TP HCM ban hành, thành phố dự kiến triển khai 76 dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, du lịch, văn hóa, đô thị hỗn hợp.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030 thành phố sẽ có 73 dự án, gồm 21 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), còn lại là hạ tầng xã hội và kỹ thuật. Trong số này, hai dự án lấn biển gồm khu vực Đông Nam Suối Ớt - Cỏ Ống và trung tâm Côn Đảo sẽ được đầu tư theo hình thức PPP đến 2030, để tạo quỹ đất cho đô thị, du lịch và các công trình dịch vụ công cộng.

Sau năm 2030, thành phố sẽ phát triển 3 dự án còn lại.

Một góc đặc khu Côn Đảo, TP HCM. Ảnh: Ngọc Thành

Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo sẽ ưu tiên phát triển các dự án hạ tầng khung, gồm cảng hàng hóa, cảng du lịch, bến du thuyền, văn hóa, khu đô thị và các tuyến giao thông chính, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển. Tổng nguồn lực đầu tư ước tính khoảng 2,5 tỷ USD (tương đương 66.155 tỷ đồng), trong đó vốn đầu tư công hơn 21.000 tỷ.

UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc làm đầu mối theo dõi, bảo đảm các dự án thực hiện đúng mục tiêu, gắn phát triển du lịch - đô thị với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan đặc trưng của Côn Đảo.

Côn Đảo là đặc khu du lịch - đô thị trọng điểm của TP HCM, rộng gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo. Nơi này cách trung tâm thành phố hơn 230 km, được định hướng trở thành hình mẫu phát triển biển đảo xanh, bền vững.

Các dịch vụ giao thông, lữ hành, lưu trú, ẩm thực... là nguồn thu chủ yếu của kinh tế địa phương. 7 tháng đầu năm, thương mại, dịch vụ, du lịch của đặc khu đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Phương Uyên