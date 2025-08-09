TP HCM dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ định giá đất

TP HCM dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc xác định giá đất cụ thể của 153 công trình, dự án trên địa bàn trong năm 2025.

Thông tin trên được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đưa ra trong báo cáo kết quả thẩm định giá đất các công trình, dự án trên địa bàn. Sở dự kiến năm nay tổng nguồn thu từ hoạt động định giá đất đạt hơn 86.000 tỷ đồng, áp dụng cho 153 công trình, dự án.

Theo Sở, từ đầu năm đến nay, UBND TP HCM đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 9 dự án, với tổng số thu hơn 52.599 tỷ đồng. Nổi bật là Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm) hơn 16.190 tỷ đồng và khu đất tại xã Long Hòa, thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ) thuộc dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ hơn 27.317 tỷ đồng.

Một số dự án khác dự kiến mang lại nguồn thu lớn gồm: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh hơn 2.689 tỷ đồng; khu đất 14,8 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức để thanh toán hợp đồng BT cho dự án đường Song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây hơn 3.469 tỷ đồng; khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ) hơn 2.222 tỷ đồng...

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ngoài ra, có 2 dự án đã trình hội đồng thẩm định giá đất, với tổng nguồn thu dự kiến 4.168 tỷ đồng. Các dự án này gồm Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (4.000 tỷ đồng) và Khu phức hợp Sóng Việt (168 tỷ đồng). Từ nay đến cuối năm, dự kiến sẽ có thêm 23 dự án được trình thẩm định, trong đó 18 dự án có số thu ước khoảng 7.956 tỷ đồng; 5 dự án khác đang xác định giá đất theo kết luận của Bộ Chính trị.

Tại Bình Dương cũ, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án giá đất cụ thể cho 44 hồ sơ với tổng số thu 7.485 tỷ đồng; dự kiến đến cuối năm, số hồ sơ được duyệt tăng lên 51, nâng tổng nguồn thu năm 2025 lên khoảng 15.445 tỷ đồng. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, dự kiến năm nay ngân sách địa phương sẽ thu khoảng 1.098 tỷ đồng từ việc định giá đất cụ thể của 24 dự án.

Riêng tại TP HCM, việc đấu giá 3 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang trong giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá khởi điểm. Cấp xã đã triển khai lập quy hoạch 1/500 và chuẩn bị quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 khu đất ngoài Thủ Thiêm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang lấy ý kiến các sở, ngành để hoàn thiện báo cáo UBND thành phố về phương án bán đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh theo chỉ đạo của thành phố.

Trong năm 2024, thành phố ghi nhận tổng nguồn thu từ đất đai đạt hơn 25.300 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Theo Nghị quyết dự toán thu ngân sách trên địa bàn TP HCM sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố sẽ có nguồn thu ngân sách gần 700.000 tỷ đồng, chiếm hơn 32% tổng dự toán thu cả nước. Trong đó, TP HCM cũ là 520.425 tỷ đồng, chiếm 74,6%, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 102.650 tỷ đồng, chiếm 14,7% và tỉnh Bình Dương 74.320 tỷ đồng, chiếm 10,7%.

Phương Uyên