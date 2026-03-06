TP HCM dự kiến thu hơn 100.000 tỷ đồng từ định giá đất năm nay

TP HCM dự kiến xác định giá đất cụ thể cho khoảng 100 dự án trong năm 2026, qua đó tạo nguồn thu ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng.

Thông tin được nêu tại cuộc họp về công tác xác định giá đất do UBND TP HCM chủ trì ngày 5/3.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, hiện thành phố có 68 hồ sơ cần xác định giá đất cụ thể, gồm 8 hồ sơ theo kết luận thanh tra, kiểm tra và 60 hồ sơ đã đủ điều kiện xử lý. Nếu tính thêm các hồ sơ đang hoàn thiện, tổng số dự án dự kiến được định giá đất trong năm nay khoảng 100 dự án.

Theo ước tính, việc hoàn tất định giá đất cho các dự án này có thể tạo nguồn thu cho ngân sách hơn 100.000 tỷ đồng.

Cơ quan này cho biết việc xác định giá đất thời gian qua góp phần tăng thu ngân sách, tháo gỡ pháp lý dự án và thúc đẩy thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn chậm được thẩm định giá đất do vướng pháp lý kéo dài qua nhiều giai đoạn, một số quy định chưa phù hợp thực tế.

Thị trường bất động sản tại trung tâm TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở đang phối hợp các đơn vị tham mưu ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 (hệ số K) và điều chỉnh bảng giá đất lần đầu, đồng thời, các cơ quan cũng đang xử lý các hồ sơ xác định giá đất cụ thể dự kiến trình trong năm nay.

TP HCM yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, phân nhóm các dự án cần xác định giá đất, làm rõ tiến độ từng hồ sơ để xây dựng kế hoạch xử lý, tránh kéo dài nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định. Thành phố cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất nâng mức thù lao cho các đơn vị tư vấn xác định giá đất, do mức chi hiện nay được đánh giá còn thấp so với khối lượng công việc và trách nhiệm của các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo TP HCM đánh giá, việc đẩy nhanh xác định giá đất có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng, hướng tới gần 1 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ đất dự kiến chiếm khoảng 10%. Việc tháo gỡ hồ sơ đất đai cũng giúp dự án sớm triển khai, đưa đất đai vào khai thác, tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

Theo số liệu của Sở Tài chính TP HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán của thành phố. Trong đó, nguồn thu từ đất đạt hơn 70.000 tỷ đồng.

Phương Uyên