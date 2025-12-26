TP HCM dự kiến làm cầu Thủ Thiêm 4 bằng ngân sách

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được đầu tư bằng vốn ngân sách thay cho hình thức PPP, dự kiến khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành sau hai năm.

Đề xuất được UBND TP HCM gửi HĐND thành phố tại tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 bằng hình thức đầu tư công để xem xét vào kỳ họp chuyên đề ngày 26/12. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng; xây dựng cầu và đường dẫn khoảng 3.678 tỷ đồng.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16 km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Cầu có 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Một phương án dự thi thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM

Trước đó, cầu Thủ Thiêm 4 được nghiên cứu đầu tư theo hình thức BT và sau đó là PPP, song đều gặp vướng mắc về cơ chế và pháp lý. Cụ thể, từ năm 2015, liên danh ba doanh nghiệp bất động sản và xây dựng trong nước đã đề xuất đầu tư cầu theo hình thức đổi đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng mức đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng. Thành phố sau đó kiến nghị Thủ tướng cho phép chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó trong việc xác định quỹ đất thanh toán và hoàn thiện thủ tục.

Sau năm 2020, khi các dự án BT bị dừng để rà soát, hoàn thiện pháp luật, phương án đầu tư theo hình thức này không còn phù hợp. TP HCM chuyển sang nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP, dự kiến triển khai giai đoạn 2024-2027, nhưng tiếp tục gặp trở ngại do suất đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài và cơ chế chia sẻ rủi ro chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư.

Do đó, UBND TP HCM cho rằng tư công là phương án khả thi nhất để sớm triển khai cầu Thủ Thiêm 4, bảo đảm tiến độ và tính chủ động về nguồn vốn, đồng thời phù hợp định hướng ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố.

Vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4. Hai dự án cầu Cần Giờ và Cát Lái cũng đang được TP HCM tìm kiếm phương án đầu tư. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài ra, chính quyền thành phố cho rằng đầu tư Cầu Thủ Thiêm 4 còn mang tính cấp thiết. Lý do, các công trình hạ tầng giao thông chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm 4 tuyến đường trục, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và đường Nguyễn Cơ Thạch, đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hiện khu đô thị này mới chủ yếu kết nối với khu trung tâm hiện hữu, chưa có kết nối trực tiếp với khu Nam thành phố.

Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng tạo thêm trục giao thông mới theo hướng đông - nam, kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với phía quận 7 (cũ) và khu đô thị Nam TP HCM. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, đồng thời hỗ trợ hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ.

Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư để lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp và tạo điểm nhấn cho khu vực.

Lê Tuyết