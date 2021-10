TP HCM dự kiến dạy học trực tiếp với địa bàn dịch cấp 1, 2

Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10 trình dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp, trong đó đề xuất mở cửa trường với các vùng dịch cấp 1 và 2.

Trong Tờ trình, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất mở cửa trường, dạy học trực tiếp, không tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường với địa bàn có dịch bệnh cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình). Những trường ngoài công lập nếu đảm bảo các điều kiện an toàn có thể được bố trí nội trú, bán trú, xe đưa rước.

Trường học phải đảm bảo giãn cách, đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn trong ngành giáo dục. Nhà trường cũng chuẩn bị hạ tầng công nghệ, trang thiết bị, phương tiện để chuyển sang hình thức dạy trực tuyến khi dịch bệnh phức tạp.

Ở các địa bàn này, trường đại học được tổ chức dạy học trực tiếp nếu đáp ứng bộ tiêu chí an toàn, giảng viên và sinh viên được tiêm đủ liều vaccine.

Tại các vùng cấp độ 3 (nguy cơ cao), nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, truyền hình, không tổ chức hoạt động ngoài lớp học. Tùy điều kiện thực tế, địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp, cấp học. Trong đó, các khối 1, 2, 6, 9 và 12 được ưu tiên.

Trường đại học được tổ chức dạy trực tiếp nhưng phải bố trí lệch ca, không tập trung đông người, giãn cách tối đa.

Với vùng dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), Sở đề nghị dạy và học theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tự học. Đây cũng chính là cách học các trường phổ thông đang áp dụng.

Học sinh trường tiểu học Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) đến trường, ngày 20/10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự thảo được trình UBND Thành phố trong bối cảnh TP HCM hiện có 9 quận, huyện đạt cấp 1 (bình thường mới); 12 địa phương cấp 2 (nguy cơ trung bình) và một quận ở cấp 3 (nguy cơ cao).

Cụ thể, vùng xanh (cấp độ 1) gồm: Thành phố Thủ Đức, các quận Gò Vấp, Tân Bình, 1, 7, 8, 10, Cần Giờ, Củ Chi. Vùng vàng (cấp độ 2) gồm quận huyện: 3, 4, 5, 6, 11, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Bình Tân là địa phương duy nhất ở vùng cam (cấp độ 3).

Trước đó, phát biểu tại một điểm tiêm ngừa vaccine cho học sinh sáng 27/10, Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại. "Việc trở lại trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không nhất thiết phải là toàn thành phố mà theo tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa tới đó. Các trường cũng đang xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trở lại theo bộ tiêu chí an toàn. Khi các đơn vị chứng minh an toàn sẽ được xem xét, mở lại", ông nói.

Hơn 1,3 triệu học sinh từ tiểu học đến THPT, kể cả hệ giáo dục thường xuyên bắt đầu năm học mới từ đầu tháng 9. Trong khi đó, trẻ mầm non chưa được đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, để mở cửa trở lại, khôi phục các ngành hoạt động, phục hồi kinh tế, phải cho học sinh quay lại trường. Đây là điều kiện quan trọng giúp địa phương sớm ổn định, phụ huynh yên tâm đi làm. Việc tận dụng thời gian cho học sinh học trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, đáp ứng các điều kiện để ổn định xã hội.

Đây là lần thứ hai trong khoảng hai tháng trở lại đây, Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch mở cửa trường học. Lần này, các điều kiện, tiêu chí để mở cửa đã rõ ràng hơn khi bộ tiêu chí an toàn trong trường học ra đời. Trước đó, ở tất cả kế hoạch, việc tổ chức dạy học trực tuyến vẫn được Sở xác định diễn ra đến hết học kỳ I, khoảng đầu tháng 1/2022.

Từ 27/10, TP HCM triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi ở các quận huyện. Dự kiến, có khoảng 780.000 em được tiêm.

