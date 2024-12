TP HCM đổi tên loạt tuyến đường

Quốc lộ 1 được chia làm ba đoạn mang tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, trong khi quốc lộ 22 chia làm hai đoạn có tên Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải.

Quyết định đổi tên 18 tuyến đường được HĐND TP HCM khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 20, sáng 11/12.

Cụ thể, quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố được chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương sẽ mang tên Đỗ Mười. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km, có tên Lê Đức Anh. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh tỉnh Long An dài 9,4 km sẽ mang tên Lê Khả Phiêu.

Quốc lộ 22 cũng được chia thành hai đoạn. Đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến cầu An Hạ dài 10 km sẽ mang tên Lê Quang Đạo. Đoạn từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh dài 20 km có tên mới là Phan Văn Khải.

Quốc lộ 22, đoạn qua huyện Hóc Môn (thuộc nút giao quốc lộ 1 đến cầu An Hạ) sẽ được đổi tên thành Lê Quang Đạo. Ảnh: Quỳnh Trần

Quốc lộ 50 dài 8,5 km từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh tỉnh Long An được đặt tên mới là Văn Tiến Dũng. Quốc lộ 1K qua địa bàn thành phố dài hơn 1,8 km đổi sang tên Hoàng Cầm.

Tại quận 7, đường số 67 được đổi thành Ngô Thị Bì. Đường số 9 và số 32 đổi sang Võ Thị Đặng.

Tại quận 12, đường Trung Mỹ Tây 13 được đổi thành Phan Văn Hùm, Trung Mỹ Tây 2A có tên mới là Nguyễn Thị Trên, Trung Mỹ Tây 7A đổi sang Đồng Tiến, Thới An 03 đổi thành Ba Du, Thới An 06 thành Trần Văn Lắm, Tân Thới Nhất 21 có tên mới là Lê Thị Ánh, đường Đ32 đổi thành Thẩm Thệ Hà, đường Đ1 có tên mới là Huỳnh Tấn Chùa, đường Đ27 đổi sang Nam Đình và đường Hiệp Thành 11 đổi thành Nguyễn Văn Vân.

Tại quận Tân Phú, đường N1 được đổi tên thành Tân Thạnh.

Ngoài ra, tại nghị quyết này, HĐND TP HCM cũng thống nhất điều chỉnh lý trình đường Đàm Thận Huy từ 122 m lên hơn 1,3 km và Nguyễn Xuân Khoát từ hơn 1,2 km lên hơn 1,4 km.

HĐND thành phố cũng thống nhất đặt tên chính thức cho công viên trước Hội trường Thống Nhất quận 1 thành Công viên 30 Tháng 4. Cầu qua đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) được đặt tên là cầu Trần Quý Kiên.

Đại biểu HĐND TP HCM biểu quyết thông qua tờ trình, sáng 11/12. Ảnh: Lê Tuyết

Trước đó, TP HCM đã xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc đổi tên đường; đồng thời chủ trương này cũng đã được hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đồng ý.

HĐND thành phố đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ người dân thay đổi thông tin trên giấy tờ có liên quan đến việc đổi tên đường này.

Trong các nhân vật lịch sử vừa được TP HCM chọn đặt tên đường là những lãnh đạo Nhà nước, nhiều công lao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc gồm: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng, thượng tướng Hoàng Cầm.

Lê Tuyết