TP HCM điều trị hơn 500 bệnh nhân Covid-19, ba ca can thiệp ECMO

Bốn bệnh viện TP HCM đang điều trị 507 bệnh nhân Covid-19, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM điều trị 32 ca nặng bao gồm ba ca phải can thiệp ECMO.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 8/7, cho biết trong 32 ca nặng có 18 trường hợp nặng hơn phải điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn. Hiện, ba ca can thiệp ECMO, 9 ca thở máy xâm nhập, hai ca đang lọc máu liên tục.

Theo bác sĩ Châu, ba ca phải điều trị ECMO gồm một bệnh nhân chuyển từ Long An, một chuyển từ Tây Ninh đến và người phụ nữ chuyển từ An Giang.

"Bệnh nhân 7445", nam sinh viên 22 tuổi, quê Long An, tình trạng tổn thương phổi rất nặng, suy hô hấp chưa cải thiện, rối loạn đông máu tiến triển. Trường hợp này đang tiếp tục duy sự sống bằng ECMO, lọc máu liên tục, tiên lượng rất nặng.

"Bệnh nhân 8346" chuyển từ Tây Ninh đến ngày 4/6 trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy, đặt ECMO ngày hôm sau. Hiện, tình trạng suy hô hấp chưa cải thiện, tiên lượng nặng.

"Bệnh nhân 2983" đang can thiệp ECMO từ khi chuyển từ An Giang về, ngày 13/5. "Hô hấp bệnh nhân cải thiện, đang giảm thông số can thiệp, tiên lượng tốt", bác sĩ Châu chia sẻ.

Ngoài ra, "bệnh nhân 8944", công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, suy hô hấp nặng, chiều nay sẽ được chuyển từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sang Chợ Rẫy để can thiệp ECMO. Theo Sở Y tế TP HCM, do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã huy động hết hệ thống ECMO sẵn có của các bệnh viện thành phố, Sở hội chẩn và chuyển "bệnh nhân 8944" sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

ECMO - thiết bị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, là phương tiện quan trọng với trường hợp viêm phổi nặng do Covid-19. Can thiệp ECMO với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo, giúp tim và phổi bệnh nhân được nghỉ ngơi, chờ hồi phục.

Bệnh nhân Covid-19 rất nặng đang được can thiệp ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, ngày 8/6. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Sở Y tế TP HCM ghi nhận, từ ngày 31/05 đến 8/6, đã có 507 trường hợp mắc Covid-19 được nhập viện điều trị tại các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận, bao gồm các ca cộng đồng, trường hợp nhập cảnh, tái dương. Trong đó, Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị 268 ca, Điều trị Covid-19 Cần Giờ 193 ca, Bệnh Nhiệt đới 32, Nhi đồng Thành phố 14.

Trong số này, 18 bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực chiếm tỷ lệ 3,5%.

Thành phố ghi nhận bai trường hợp tử vong do bệnh diễn tiến nặng có bệnh lý nền, gồm một ca suy thận mạn ("bệnh nhân 5463", tử vong ngày 2/6), một ca bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp (tử vong trên đường chuyển viện đêm 7/6 - chưa được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân).

Từ ngày 18/5 đến trưa 8/6, TP HCM ghi nhận ca 446 Covid-19 cộng đồng, hiện vượt Hà Nội, đứng thứ 3 cả nước về số ca Covid-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Phần lớn các ca liên quan nhóm Truyền giáo Phục hưng. Đây là cụm lây nhiễm lớn nhất từ trước đến nay, được phát hiện từ ngày 26/5.

Hiện, 7 bệnh viện trên địa bàn thành phố được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19, với công suất 1.944 giường, sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp, gồm Dã chiến Củ Chi 300 giường, Điều trị Covid-19 Cần Giờ 600 giường, Bệnh nhiệt đới TP HCM 400 giường, Phạm Ngọc Thạch 500 giường, Nhi đồng Thành phố 100 giường, Nhi đồng 2 chuẩn bị 44 giường, Chợ Rẫy với 40 giường hồi sức tích cực.

Lê Phương