TP HCM điều hơn 1.000 công chức về xã, phường sau sáp nhập

Thành phố sẽ chuyển 1.052 công chức đang dôi dư ở nhiều đơn vị về các xã, phường thiếu người để khắc phục tình trạng lệch biên chế sau sáp nhập hồi đầu tháng 7.

Nội dung nêu trong đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu vừa được UBND TP HCM ban hành. Theo đó, toàn thành phố hiện thừa 1.052 công chức nhưng lại thiếu 935 người tại 27 vị trí việc làm ở cấp xã.

Tình trạng thừa - thiếu diễn ra ở cả ba khu vực TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tập trung ở các lĩnh vực văn phòng, tài chính - kế hoạch, xây dựng, công thương. Nguyên nhân chủ yếu do sáp nhập "cơ học" phường, xã khi sắp xếp đơn vị hành chính, dẫn đến dôi dư nhân lực ở nơi này nhưng thiếu hụt ở nơi khác.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cấp xã cũng đang thiếu hai phó chủ tịch UBND; khuyết 60 vị trí trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Ngoài ra, 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức.

Để khắc phục, TP HCM sẽ sắp xếp, điều động công chức trong nội bộ từng xã, phường và giữa các địa phương, với quy mô khoảng 472 người. Thành phố cũng hoán đổi nhân sự giữa khối chính quyền với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; điều chuyển 92 công chức từ khối Đảng, đoàn thể sang làm việc tại 18 xã đang thiếu người.

Với khoảng 270 vị trí còn thiếu, thành phố dự kiến tăng cường hỗ trợ từ các sở, ngành, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, xây dựng - giao thông, quản lý đất đai. Việc điều động ưu tiên công chức từng công tác tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để thuận lợi sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

Song song đó, TP HCM sẽ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; với công chức chưa đạt chuẩn trình độ, thành phố xem xét tiếp tục bố trí nếu đang theo học và hoàn thành nhiệm vụ, trường hợp không đáp ứng sẽ thực hiện tinh giản biên chế.

UBND TP HCM yêu cầu cán bộ, công chức thuộc diện sắp xếp nghiêm túc chấp hành quyết định điều động; việc bố trí nhân sự phải có lộ trình, tránh hình thức, bảo đảm bộ máy cơ sở vận hành thông suốt.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM hôm 15/12, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu việc bố trí cán bộ phải cân nhắc kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp, tránh làm hình thức hoặc vội vã. Việc điều động cần bảo đảm sự thông suốt giữa nơi công chức đang làm việc, nơi tiếp nhận và chính người được điều động.

Lê Tuyết