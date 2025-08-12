TP HCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa

UBND TP HCM vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới).

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh rộng gần 550 ha, gồm 423,61 ha đất liền tính theo ranh mép bờ cao sông Sài Gòn và 125,79 ha mặt nước. Dự án được quy hoạch theo định hướng phát triển thành đô thị du lịch sinh thái hiện đại, kết hợp bảo tồn cảnh quan sông nước.

Quy hoạch mới xác định đây là trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, ưu tiên giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và không gian mở. Các công trình dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại, văn hóa sẽ được bố trí đan xen khu nhà ở, hành chính và vùng ngập nước. Hạ tầng kỹ thuật – xã hội được thiết kế đồng bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan ven sông. Dự kiến, khu vực có quy mô dân số khoảng 54.000 người.

Đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch là UBND phường Bình Quới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP HCM tư vấn thực hiện.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa bao quanh bởi sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nằm biệt lập giữa lòng thành phố, gần như được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, tiếp giáp các phường nội đô, sở hữu quỹ đất lớn và cảnh quan sông nước hiếm có. Khu vực này cách trung tâm TP HCM khoảng 6,5 km, là một trong số ít khu vực còn quỹ đất lớn chưa khai thác trong bán kính 10 km từ trung tâm, mang lại tiềm năng phát triển đô thị sinh thái hiếm hoi giữa bối cảnh đô thị hóa dày đặc.

Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa được quy hoạch từ 1992. Đến năm 2004, thành phố tạm giao đất cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều năm không triển khai, đến 2010, thành phố thu hồi quyết định giao đất. 5 năm sau, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được chỉ định làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thực hiện trong 50 năm. Tuy nhiên sau đó Emaar rút khỏi liên doanh và dự án tiếp tục bị đình trệ. Sau hơn ba thập niên "đóng băng", khu vực vẫn là một trong những điểm nghẽn quy hoạch kéo dài nhất TP HCM.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng tháo gỡ bế tắc, mở đường để Bình Quới - Thanh Đa trở thành cực phát triển mới ở cửa ngõ Đông Bắc, đóng góp vào mục tiêu xây dựng TP HCM theo hướng bền vững và gắn kết thiên nhiên.

Phương Uyên