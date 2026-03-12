TP HCM điều chỉnh quy hoạch hơn 50 ha Thủ Thiêm làm trung tâm hành chính

UBND TP HCM vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích hơn 50 ha để triển khai Trung tâm Chính trị - Hành chính.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có diện tích khoảng 50,41 ha, chia thành hai phần. Trong đó, khu vực 1 rộng hơn 36 ha và khu vực 2 khoảng 14,4 ha. Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, liên quan việc bố trí các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới nằm giữa các trục giao thông lớn gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển các công trình như Trung tâm Chính trị - Hành chính TP HCM, Cung Thiếu nhi và nhà hát - trung tâm biểu diễn, hội nghị.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành phố định hướng nơi đây trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đồng thời phát triển các chức năng tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa. Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình hỗn hợp, gắn với cảnh quan sinh thái ven sông Sài Gòn, đóng vai trò kết nối TP Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu.

Việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội và Thành ủy TP HCM, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính.

UBND TP HCM giao Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu và tính pháp lý của nội dung điều chỉnh. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ thẩm định và hướng dẫn triển khai theo đúng quyết định phê duyệt.

Phường An Khánh được yêu cầu tổ chức công bố nội dung điều chỉnh quy hoạch, đồng thời lập kế hoạch triển khai, xây dựng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với đồ án đã được duyệt.

Trước đó, TP HCM cũng điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Thủ Đức tại khu vực này để triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính và Quảng trường trung tâm thành phố. Phạm vi điều chỉnh gồm 4 khu thuộc phân vùng số 1 với tổng diện tích khoảng 128,5 ha, nhằm cụ thể hóa các dự án ưu tiên và chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược theo nghị quyết của Quốc hội.

Theo đề xuất, Trung tâm chính trị - hành chính TP HCM cao khoảng 26 tầng, gồm khối đế 6 tầng và tháp 20 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Dự án dự kiến khởi công trong quý II năm nay.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1. Quy mô dân số khu đô thị này khoảng 200.000 người, tái định cư 45.000 người.

Phương Uyên