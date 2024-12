TP HCM đề xuất miễn học phí lớp 6-9

TP HCMHơn 490.000 học sinh THCS (lớp 6-9) có thể được miễn học phí công lập, theo đề xuất của UBND thành phố.

Nội dung được nêu trong dự thảo chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh THCS công lập và tư thục, năm học 2024 - 2025, trình HĐND thành phố, sáng 9/12.

Cụ thể, học sinh được hỗ trợ 30.000-60.000 đồng mỗi tháng, tùy địa bàn, tương đương 100% học phí công lập. Học sinh tư thục (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) được nhận mức tương tự. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 237 tỷ đồng.

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập, hồi tháng 6. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM hỗ trợ một phần hoặc miễn học phí cho học sinh, tùy cấp học từ năm học 2021-2022 đến nay. Riêng cấp THCS, năm ngoái, thành phố lần đầu hỗ trợ 100%.

Nhà chức trách cho biết việc này được người dân đồng tình. Tiếp tục miễn học phí cấp THCS là cần thiết, thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của thành phố khi thực hiện lộ trình, mục tiêu phát triển giáo dục.

Báo cáo thẩm tra tờ trình, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND, cho biết đồng thuận với đề xuất nói trên. Theo ông Bình, chính quyền cần nhanh chóng đề xuất chính sách hỗ trợ học phí cho bậc mầm non và THPT.

Cả nước hiện có 8 địa phương miễn học phí từ bậc mầm non đến hết lớp 12 công lập, gồm Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và Yên Bái. Ngoài ra, Long An giảm 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí cho học sinh THCS.

Theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ, trần học phí phổ thông công lập năm học này là 50.000-650.000 đồng một tháng. Từ năm học 2025-2026, học sinh THCS cả nước được miễn học phí.

Với bậc tiểu học, học sinh đã được miễn phí theo Luật Giáo dục.

Lê Tuyết