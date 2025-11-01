TP HCM đề xuất giải thể, sáp nhập nhiều cơ sở y tế

Sở Y tế TP HCM đề xuất sắp xếp hệ thống y tế công, giảm từ 118 còn 91 đơn vị, giải thể 23 trung tâm y tế và chuyển trạm y tế về UBND phường, xã từ năm 2026.

Theo kế hoạch vừa trình UBND, giai đoạn 2025-2026, ngành y tế sẽ cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị hoạt động kém hiệu quả nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm biên chế hưởng lương ngân sách. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026. Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 sẽ được thành lập tại xã Cần Giờ, tiếp nhận chức năng điều trị nội trú của Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ, dự kiến hoạt động trong tháng 11.

Các bệnh viện tuyến tỉnh cũ không sáp nhập mà giao các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa của TP HCM hỗ trợ toàn diện. Cụ thể, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM hỗ trợ Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Bệnh viện Nhân dân Gia Định và các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang được đánh giá toàn diện để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ ngày 1/1/2026. Ảnh: Quỳnh Trần

TP HCM sẽ phát triển mô hình cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên sâu nhằm mở rộng vùng phục vụ. Cơ sở cũ Bệnh viện Lê Lợi tại Vũng Tàu được đề xuất giao Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2. Cơ sở cũ Bệnh viện Bà Rịa tại số 13 Phạm Ngọc Thạch được giao Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ mở cơ sở 2 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Dương. Bệnh viện Tâm thần TP HCM dự kiến triển khai cơ sở 4 tại Bình Dương trên cơ sở tiếp nhận Bệnh viện Tâm thần Bình Dương. Còn Bệnh viện Giao thông vận tải TP HCM sẽ được chuyển giao từ Bộ Giao thông vận tải về Sở Y tế, dự kiến trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Hiện TP HCM có 168 trạm y tế (với 296 điểm y tế) trực thuộc 38 trung tâm y tế khu vực. Trong giai đoạn 2026-2027, Sở Y tế đề xuất chuyển đổi toàn bộ hệ thống trạm y tế này thành 168 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ bàn giao toàn bộ nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính cho trạm y tế, sau đó giải thể.

Với 13 trung tâm có giường bệnh, chỉ phần y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu được bàn giao, còn lại tiếp tục hoạt động điều trị nội trú. Các trung tâm đủ điều kiện có thể được nâng cấp thành bệnh viện hoặc trở thành cơ sở phụ thuộc của các bệnh viện lớn, đặc biệt tại Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, nơi còn thiếu cơ sở khám chữa bệnh.

Về phát triển chuyên khoa sâu và khoa lão khoa, TP HCM hiện có 27/60 bệnh viện công lập đạt cấp chuyên sâu và 7 bệnh viện có khoa lão khoa - vượt chỉ tiêu đề ra. Sở Y tế cũng đang xây dựng Đề án phát triển hệ thống nhà dưỡng lão giai đoạn 2025-2030, hướng đến mạng lưới chăm sóc người cao tuổi toàn diện với 5 mô hình từ chăm sóc độc lập đến chăm sóc cuối đời.

Sở Y tế đang quản lý 15 trung tâm bảo trợ xã hội, gồm 12 trung tâm tiếp nhận từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM và 3 trung tâm từ Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và TP Thủ Đức cũ. Các bệnh viện của thành phố được phân công hỗ trợ chuyên môn cho từng trung tâm trong công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và đào tạo nhân viên y tế.

Ngành y tế đề xuất giải thể Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức vào đầu năm 2026 do hoàn thành giai đoạn thí điểm, đồng thời tạm giữ nguyên 14 trung tâm còn lại để bảo đảm ổn định hoạt động. Trong năm 2026, Sở Y tế sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng phương án kiện toàn hệ thống bảo trợ xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc.

Sau khi sắp xếp, Sở Y tế TP HCM sẽ còn 91 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 27 đơn vị), trong khi 168 trạm y tế mới sẽ trực thuộc UBND phường, xã. Khi hợp nhất hệ thống y tế TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, Sở Y tế TP HCM có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đến giai đoạn sắp xếp lần hai (từ 1/9) giảm còn 118 đơn vị. 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện đã được chuyển về Sở Y tế và đổi tên theo địa bàn, phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.

Lê Phương