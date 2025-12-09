TP HCM đề xuất chi 51 triệu đồng đón mỗi đoàn khách MICE

Đoàn từ 100 khách đến TP HCM dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan sẽ được ngân sách hỗ trợ mức tối đa 51 triệu đồng.

Sáng 9/12, tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm, UBND TP HCM gửi tờ trình quy định chính sách thu hút khách du lịch MICE. Đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện đưa khách về thành phố.

Để được hỗ trợ, đoàn phải đáp ứng các điều kiện như số lượng tối thiểu 100 khách, lưu trú ít nhất ba đêm, có chương trình hội nghị hoặc triển lãm, và lịch trình tham quan thành phố từ hai ngày trở lên. Mỗi đoàn chỉ được nhận hỗ trợ một lần và không trùng với các chính sách khác.

Du khách tham quan trụ sở UBND TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Gói hỗ trợ 51 triệu đồng bao gồm các khoản chi chi tiết: vé tham quan (hỗ trợ 15-25%, tối đa 20 triệu đồng); chi phí thuê hội trường (15-30%, tối đa 20 triệu đồng); biểu diễn nghệ thuật đón tiếp (tối đa 10 triệu đồng) và quà tặng lưu niệm (1 triệu đồng). Các sản phẩm quà tặng ưu tiên hàng OCOP hoặc sản phẩm đoạt giải thiết kế du lịch của thành phố.

Chính quyền thành phố cho rằng chính sách này nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh điểm đến với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc - những nơi đã có chiến lược thu hút MICE lâu năm. Nhóm khách MICE được đánh giá có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích.

Hạ tầng du lịch TP HCM hiện có hơn 4.800 cơ sở lưu trú với 102.000 phòng và 240 địa điểm tổ chức hội nghị, đủ năng lực phục vụ các đoàn khách quy mô lớn. Năm 2025, TP HCM đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu khách nội địa, doanh thu ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đón 11 triệu khách quốc tế, 50 triệu khách nội địa, doanh thu 330.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành một trong những điểm đến MICE hàng đầu châu Á.

Lê Tuyết