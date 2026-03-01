TP HCM đề nghị ba nhà mạng cùng phát triển, thí điểm 6G

TP HCM đề nghị Viettel, VNPT và MobiFone nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G trong năm 2026, phối hợp thí điểm phủ sóng tại một khu vực.

Nội dung được Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM gửi cho các tập đoàn, tổng công ty với mục tiêu nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G và triển khai thí điểm tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Đây là bước đi cụ thể thực hiện Kế hoạch 27 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia .

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm công nghệ di động thế hệ thứ sáu (6G) tại TP HCM, đồng thời đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thử nghiệm tại một khu vực cụ thể trên địa bàn.

Biển hiệu chỉ dẫn tới khu trải nghiệm mạng 6G của một nhà mạng tại sự kiện MWC 2023. Ảnh: Lưu Quý

Theo văn bản, Sở đã có cuộc họp với các doanh nghiệp viễn thông di động đang hoạt động tại thành phố gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone để trao đổi về khả năng triển khai.

Đại diện các doanh nghiệp cho biết 6G hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có chuẩn kỹ thuật chính thức và chưa xuất hiện thiết bị đầu cuối thương mại phổ biến trên thị trường. Các nhà mạng đang tập trung nguồn lực phát triển 5G, chưa có kế hoạch nghiên cứu, triển khai 6G ở cấp đơn vị thành viên; việc nghiên cứu 6G được xác định ở cấp tập đoàn.

Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị ba tập đoàn Viettel, VNPT, MobiFone nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G trong năm 2026 và phối hợp với Sở triển khai thí điểm phủ sóng 6G tại một khu vực ở TP HCM.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, độ phủ 4G trong nước đạt trên 99,8% dân số, còn 5G đạt hơn 91%. TP HCM đặt mục tiêu năm 2026 phủ sóng 5G đạt 95% dân số và 100% tại các khu đô thị lớn, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và trung tâm logistics.

6G là thế hệ mạng di động tiếp theo sau 5G, được kỳ vọng có tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, độ trễ cực thấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo và kết nối vệ tinh, phục vụ các ứng dụng như Internet vạn vật, trung tâm dữ liệu, giao tiếp tầm xa và các dịch vụ số thế hệ mới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức của 6G hiện chưa được ban hành trên phạm vi toàn cầu.

Lê Tuyết