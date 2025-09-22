TP HCM đẩy mạnh hạn chế khai thác và sử dụng nước ngầm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) triển khai loạt hoạt động truyền thông, hỗ trợ hộ dân lấp trám giếng, khánh thành các trụ cấp nước uống trực tiếp tại nơi công cộng, sáng 20/9.

Cụ thể, Sawaco cùng các đơn vị thành viên phối hợp với chính quyền địa phương và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) tổ chức đồng loạt chương trình tuyên truyền "Hạn chế và khai thác sử dụng nước ngầm vì sức khỏe cộng đồng" tại 10 điểm khắp thành phố. Chương trình thu hút hàng nghìn người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, đại diện các tổ chức xã hội và nhất là các hộ dân đang sử dụng nước tham gia.

Các video trình chiếu, các bài nói chuyện, các hoạt động hỏi đáp, các minigame tại mỗi điểm sự kiện đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về những tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng nước ngầm cũng như lợi ích của việc sử dụng nước sạch an toàn, đảm bảo chất lượng.

Sawaco tổ chức loạt hoạt động tuyên truyền "Hạn chế và khai thác sử dụng nước ngầm vì sức khỏe cộng đồng" sáng 20/9. Ảnh: Sawaco

Đại diện Sawaco còn cùng lãnh đạo các phường, xã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện tăng cung cấp nước sạch, giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khoan trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Mười - Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP HCM, đơn vị hiện quản lý tổng cộng gần 150.000 ha ở nhiều khu vực trong thành phố. Trong số đó, khoảng 10% hộ dân vẫn đang sử dụng nước giếng khoan. Ông Mười cho biết, xí nghiệp đang tích cực phối hợp với các xã để giảm bớt con số 10% này. Xí nghiệp hiện tài trợ 100% kinh phí trám láp giếng khoan cho người dân, thuê đơn vị trám lấp có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo việc trám lấp thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật, không ảnh hưởng đất mạch nước ngầm dưới đất.

Sawaco hỗ trợ gia đình bà Huỳnh Thị Quí, ngụ tại ấp 8, xã Tân Nhựt trám lấp giếng khoan, sáng 20/9. Ảnh: Kim Ánh.

Bà Huỳnh Thị Quí, ngụ tại ấp 8, xã Tân Nhựt - một trong những hộ dân được Sawaco hỗ trợ trám lấp giếng chia sẻ, gia đình bà đào giếng để lấy nước sử dụng từ ngày về địa phương sinh sống cách đây 50 năm. Dù bể lọc nước đã được đổ than, sỏi, cát nhưng thỉnh thoảng bà vẫn thấy phèn nổi lên. Gần đây, gia đình đã được sử dụng nước sạch do thành phố cấp, thấy thuận tiện hơn hẳn vì không còn phải bơm và lọc nước. Vì giếng vẫn còn đó nên thỉnh thoảng con bà lại bơm nước lên để kiểm tra, sau đó cũng đổ nước đi và không dùng. Bà cảm thấy việc trám lấp giếng do không còn sử dụng nữa là việc làm cần thiết.

Ông Phạm Nhật Trường - Phó chủ tịch UBND xã Tân Nhựt cho biết thời gian qua, UBND huyện Bình Chánh cũ cũng như các xã đã chủ động phối hợp với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP HCM để triển khai hiệu quả chương trình cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân. Các bên hợp tác phát triển mạng lưới đường ống cấp nước sạch, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng giếng nước khoan, hỗ trợ tối đa công tác gắn mới, thay thế đồng hồ tại nhà dân. Kết quả riêng trên địa bàn của xã Tân Nhựt mới, 33.289 hộ dân được cung cấp nước sạch qua đồng hồ nước, đạt khoảng 99%. Xã phấn đấu đến 2030, 100% hộ dân đủ điều kiện sử dụng nước sạch qua đồng hồ.

Tại các điểm sự kiện, ngành cấp nước TP HCM đồng thời giới thiệu các dịch vụ tiện ích của Sawaco, giúp người dân quản lý hiệu quả việc sử dụng nước tại gia đình. Các chuyên gia công nghệ của Sawaco cũng cảnh báo các chiêu trò lừa đảo liên quan đến dịch vụ cấp nước để người dân phòng tránh.

Tại loạt sự kiện này, Sawaco còn thực hiện các hoạt động thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Đơn cử tại địa điểm xã Tân Nhựt (thuộc huyện Bình Chánh cũ), tổng công ty trao 20 phần quà an sinh xã hội là các nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho hộ gia đình khó khăn, trao 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi của địa phương. Tổng cộng, tổng công ty trao hơn 230 phần quà và học bổng người dân khó khăn và học sinh vượt khó trong đợt này.

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn phối hợp phường Bình Hưng Hoà tổ chức chương trình hạn chế khai thác nước ngầm, tặng quà an sinh cho các hộ dân trên địa bàn, sáng 20/9. Ảnh: Sawaco

Nhằm khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, hạn chế rác thải nhựa, Sawaco đã trao tặng các địa phương nhiều công trình "Trụ nước uống tại vòi" ở loạt địa điểm công cộng đông người, như công viên trung tâm phường Nhựt Tân, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, Trường THCS Hậu Giang, Chung cư Tân Phước, UBND xã Xuân Thới Sơn... Mỗi trụ uống nước tại vòi có giá trị đầu tư ban đầu 69 triệu đồng. Tổng công ty cam kết sẽ kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Các đại biểu, khách mời trải nghiệm nguồn nước được cung cấp từ trụ nước uống tại vòi được Sawaco khánh thành sáng 20/9 tại khu vực sinh hoạt cộng đồng của Nhà Văn hóa Thể thao, phường Hiệp Bình. Ảnh: Sawaco

Theo Sawaco, chương trình tuyên truyền người dân hạn chế khai thác, sử dụng nước ngầm kết hợp truyền thông các dịch vụ cấp nước là nỗ lực của đơn vị nhằm đồng hành TP HCM trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Kim Ánh