TP HCM dạy học trực tiếp lớp 1, 9 và 12 từ 13/12

Trong hai tuần 13-25/12, tất cả học sinh lớp 1, 9 và 12 sẽ đến trường; sau đó thành phố xem xét kết quả thí điểm và cân nhắc tiếp.

Ngày 1/12, UBND TP HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần.

Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ 13/12.

Từ nay đến 5/12, các trường tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác chăm sóc, tổ chức học trực tiếp. Ngành giáo dục tập huấn cho cán bộ, nhân viên phòng chống dịch ngày 8/12; phổ biến hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại, ngày 10/12.

Thành phố yêu cầu, các trường xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống dịch trước ngày 3/12. Trước khi mở cửa, các trường phải được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của TP Thủ Đức và quận, huyện kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án này. Ngày đầu tiên học sinh trở lại, trường không tổ chức hoạt động học tập, chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học, kế hoạch học tập. Thời khoá biểu được bố trí lệch ca, lệch giờ. Nếu học sinh, giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sau hai tuần thí điểm đi học lại, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế sẽ tham mưu cho UBND TP HCM quyết định việc tiếp tục mở rộng cho học sinh đến trường.

Học sinh xã đảo Thạnh An trong ngày đầu trở lại trường hôm 20/10. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo kế hoạch, các trường cấp THPT mở cửa căn cứ theo cấp độ dịch của thành phố, các trường còn lại theo cấp độ dịch của TP Thủ Đức hoặc các quận, huyện nơi trường đóng trú.

Thành phố ưu tiên tổ chức dạy học trực tiếp ở những cơ sở giáo dục có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Với học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ, phải thực hiện xét nghiệm theo quy định của ngành y tế.

Từ 19 đến 25/11, 9 quận huyện ở TP HCM ghi nhận dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) là: 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ.

13 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), gồm: 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP Thủ Đức, Hóc Môn, Nhà Bè.

Ở cấp độ dịch toàn quốc, TP HCM thuộc cấp 2 - vùng vàng, nguy cơ trung bình.

Với kế hoạch của thành phố, nhiều trường học tại TP HCM trước đó cho biết, họ đã sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh trở lại, kể cả phương án ứng phó khi có F0 xuất hiện trong học sinh, giáo viên.

Mạnh Tùng