TP HCM đầu tư gần 9.000 tỷ đồng xây mới hai bệnh viện

Hai bệnh viện mới là Chấn thương và Đa khoa thực hành quy mô 800 giường được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, đặt ở Cụm y tế Tân Kiên, xã Tân Nhựt, cửa ngõ phía Tây thành phố.

Chủ trương đầu tư hai bệnh viện được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp chuyên đề chiều 26/12. Đây là hai dự án y tế trọng điểm, được đầu tư và hoàn thành trong 5 năm tới.

Dự án xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương có tổng vốn hơn 4.200 tỷ đồng, quy mô 300 giường. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 27.600 m2, gồm một tầng hầm và 10 tầng cao, tổng diện tích sàn hơn 96.000 m2. Bệnh viện được định hướng là cơ sở chuyên khoa chấn thương đầu tiên tại Việt Nam, có khả năng tiếp nhận và xử trí các ca cấp cứu nặng.

Bệnh viện sẽ được đầu tư 221 danh mục thiết bị y tế hiện đại, trong đó có robot phẫu thuật, hệ thống O-ARM, định vị phẫu thuật, in 3D hỗ trợ mổ và kính hiển vi phẫu thuật thần kinh 3D. Các chuyên khoa sâu gồm chấn thương đầu, lồng ngực, bụng, chi, cột sống, vi phẫu và phục hồi chức năng.

Dự án cũng đề xuất nghiên cứu kết nối bãi đáp trực thăng, cùng khu cấp cứu đường bộ, đường thủy để rút ngắn thời gian vận chuyển bệnh nhân.

Cụm y tế Tân Kiên có diện tích 74 ha, gồm Bệnh viện Nhi Đồng (đã hoàn thành). Ảnh: Quỳnh Trần

Theo UBND TP HCM, việc đầu tư bệnh viện này xuất phát từ thực trạng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình hiện hữu ở khu vực trung tâm thành phố thường xuyên quá tải, công suất sử dụng giường ở mức 140-160%. Cơ sở vật chất xuống cấp, không gian chật hẹp, trong khi vị trí nằm trên các trục giao thông đông đúc khiến xe cấp cứu dễ bị ùn ứ, ảnh hưởng trực tiếp đến "thời gian vàng" trong điều trị.

Khi đưa vào hoạt động, bệnh viện mới tại Tân Nhựt được kỳ vọng giảm tải 30-40% cho cơ sở cũ, đồng thời nâng chất lượng điều trị chấn thương cho người dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, có tổng vốn đầu tư gần 4.800 tỷ đồng. Công trình được xây trên khu đất rộng gần 44.000 m2, tổng diện tích sàn hơn 159.700 m2, gồm hai khối nhà bệnh viện cao 10 tầng và một khối nhà xe 8 tầng.

Bệnh viện sẽ được đầu tư 270 danh mục thiết bị y tế, nổi bật là các hệ thống CT 64-128 lát cắt, MRI từ 1.5 Tesla trở lên, chụp mạch số hóa xóa nền, ECMO và các hệ thống phẫu thuật nội soi chuyên sâu. Đây là bệnh viện được tổ chức theo mô hình "Viện – Trường", kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo UBND TP HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường y lớn nhưng chưa có bệnh viện thực hành riêng, phải gửi sinh viên thực tập phân tán tại nhiều cơ sở khác nhau. Việc này khiến chất lượng đào tạo không đồng đều, khó đáp ứng yêu cầu đào tạo y khoa theo năng lực.

Do đó, khi hoàn thành, Bệnh viện Đa khoa thực hành sẽ là cơ sở thực hành lâm sàng cho hơn 12.000 sinh viên và 2.000 cán bộ, giảng viên, đồng thời tạo nền tảng cho đào tạo sau đại học và nghiên cứu y học.

Hai dự án nằm trong chiến lược tái cấu trúc không gian y tế của TP HCM, giãn bớt các bệnh viện lớn ra khỏi khu vực nội đô, đưa các cơ sở kỹ thuật cao về cửa ngõ thành phố. Cụm Y tế Tân Kiên được quy hoạch trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, không chỉ phục vụ người dân TP HCM mà còn cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới vai trò trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực.

Lê Tuyết - Trường Hà