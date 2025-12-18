TP HCM đầu tư 250 tỷ đồng đưa robot, AI vào phục hồi chức năng

TP HCM thúc đẩy ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục hồi chức năng nhằm rút ngắn thời gian điều trị, giúp người bệnh sớm tái hòa nhập cộng đồng.

"Y tế hiện nay không chỉ dừng ở cứu sống bệnh nhân mà phải giúp họ trở lại cuộc sống bình thường", bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhấn mạnh tại hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, ngày 18/12.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang triển khai dự án hơn 250 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị, ưu tiên các hệ thống robot hỗ trợ tập luyện. Dự kiến giữa tháng 1 tới, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp sẽ khởi công khối nhà mới, tạo hạ tầng kỹ thuật để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Theo ông Nam, trong bối cảnh mô hình bệnh tật thay đổi và dân số già hóa, phục hồi chức năng trở thành cấu phần không thể tách rời, song hành với hoạt động khám chữa bệnh. Việc ứng dụng công nghệ cao giúp bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc mắc bệnh mạn tính hồi phục nhanh, giảm tối đa thời gian nằm viện.

Lãnh đạo ngành y tế thành phố cũng đề cao vai trò của mạng lưới y tế cơ sở. Các trạm y tế phường, xã sẽ trực tiếp quản lý bệnh mạn tính, hỗ trợ người bệnh tập luyện sau xuất viện. Giải pháp này giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và lây nhiễm chéo do nằm viện dài ngày.

Nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM hướng dẫn người bệnh tập luyện. Ảnh: Quỳnh Trần

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Trọng Hải, Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, nhận định ngành đang phát triển theo hai mũi nhọn song song là kỹ thuật chuyên sâu tại tuyến trên và mạng lưới hỗ trợ dựa vào cộng đồng. Ông kỳ vọng các bệnh viện tuyến cuối sẽ tiên phong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và đưa robot, AI vào thực tiễn điều trị.

Thực tế tại TP HCM, nhu cầu phục hồi chức năng đang tăng cao. PGS.TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, cho biết số lượt khám và điều trị tại viện liên tục tăng trong những năm gần đây.

Bệnh viện hiện định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế, phối hợp đa chuyên khoa để xử lý các ca bệnh phức tạp như đột quỵ, ung thư, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống. Đơn vị này cũng giữ vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Lê Phương