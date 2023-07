TP HCM đạt doanh thu du lịch cao nhất nước, hơn trước dịch

Trong 6 tháng đầu năm, TP HCM đạt doanh thu du lịch cao nhất nước với hơn 80.800 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đón 5,6 triệu lượt khách quốc tế, gấp 13,5 lần cùng kỳ năm ngoái và bằng 67% năm 2019, trước khi Covid-19 bùng phát. Tổng thu du lịch ước đạt 343.000 tỷ đồng, tăng 4.900 tỷ đồng so với trước dịch, theo Tổng Cục Du lịch.

Với lợi thế là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất nước, TP HCM là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch với hơn 80.800 tỷ đồng, tăng gần 63% so cùng kỳ 2022, bằng 121% so 2019 và đạt 50,5% so kế hoạch năm 2023.

Khách đến TP HCM nửa đầu năm ước đạt hơn 18 triệu lượt, tăng 48% so cùng kỳ 2022, bằng 105% so trước dịch, đạt 46,9% so kế hoạch năm 2023 (40 triệu lượt).

Khách Mỹ đến TP HCM. Ảnh: Huỳnh Nhi

Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, TP HCM tăng trưởng cao hơn trước dịch một phần nhờ công tác phát triển sản phẩm du lịch tiếp tục được triển khai. Thành phố tích cực thúc đẩy sản phẩm du lịch như: văn hóa lịch sử, đường thủy, khách đoàn (MICE), đánh golf. Nhiều sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại thành phố tạo được điểm nhấn, thu hút khách trong và ngoài nước như Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch.

Giám đốc Phòng tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu đánh giá việc du lịch thành phố tăng trưởng mang đến cho doanh nghiệp nhiều kỳ vọng vào mùa cao điểm cuối năm. "Tăng trưởng một phần nhờ sự đồng bộ giữa các chương trình xúc tiến, đẩy mạnh quảng bá của thành phố", bà Thu nói. Đồng thời, sự phục hồi tốt của thị trường nội địa, khách quốc tế so với 2022 góp phần vào sự tăng trưởng chung.

Các hoạt động nỗ lực liên kết kích cầu giữa các doanh nghiệp du lịch, lưu trú và vận chuyển cũng góp phần gia tăng nhu cầu, giúp rút ngắn các chặng phục hồi của ngành du lịch sau Covid-19.

"Cần tập trung khai thác khách đến Việt Nam" là chiến lược không chỉ TP HCM mà mọi địa phương trong nước cần phát huy để tiếp tục tăng phát huy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, theo bà Hoàng.

Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố cần tận dụng các chính sách hỗ trợ mới của chính phủ như nới lỏng điều kiện visa, giảm hai điểm % thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%).

"Thành phố cần khai thác mạnh thị trường khách có kết nối hàng không đã hoạt động lại gần 100% so với trước dịch như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản. Đồng thời cần tập trung triển khai kế hoạch khai thác thị trường mới, có khả năng tăng trưởng như Ấn Độ, Trung Đông và hưởng ứng tích cực các chương trình kích cầu chung của TP HCM 6 tháng cuối năm", bà Hoàng nói.

Về tổng doanh thu du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm cao hơn trước dịch, ông Phạm Mạnh Hà, CEO của Lux Group, nhận định đây "là điều đáng mừng". Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển, ông Hà cho rằng ngành du lịch Việt cần cung cấp dịch vụ giải trí đa dạng, thuận tiện hơn nữa để khách du lịch sẵn sàng móc hầu bao. Việt Nam cần đầu tư hơn nữa cho nền kinh tế ban đêm vì "hầu hết khách quốc tế đều bắt đầu giải trí từ 18h hôm trước đến sáng hôm sau". Hiện, các hoạt động giải trí đêm tại Việt Nam phục vụ du khách vẫn còn nghèo nàn.

"Chúng ta cần cung cấp những thứ mà khách cần, đa dạng hóa dịch vụ cũng như thúc đẩy việc quảng bá du lịch tới khách quốc tế nhiều hơn để họ có thể tiêu đến đồng cuối cùng mà vẫn thấy vui vẻ", ông Hà nói.

Phương Anh