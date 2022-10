TP HCM đảm bảo an ninh cấp nước tại hai quận trung tâm

Cấp nước Bến Thành và Công an quận 1 và 3 vừa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn, chiều 25/10.

Theo đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Cấp nước Bến Thành, thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Sawaco) và hai cơ quan công an của quận 1 và 3 sẽ phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn các hoạt động cung cấp nước trên địa bàn (trừ phường 12, 13, 14).

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Công an quận 1, Công an quận 3 ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn quận 1, 3 hôm 25/10. Ảnh: Sawaco

Cụ thể, các bên phối hợp phòng chống khủng bố phá hoại, đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước, đảm bảo hoạt động cấp nước an toàn; trao đổi kịp thời các tình hình liên quan đến an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ và các vấn đề khác có liên quan đến lĩnh vực cấp nước; thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các công trình cấp nước, hành lang tuyến ống cấp nước truyền tải, trạm bơm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cấp nước Bến Thành tổ chức phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an toàn trụ sở công ty.

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Công an quận 1, Công an quận 3 chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết. Ảnh: Sawaco

Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác giữa ba đơn vị nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước an toàn liên tục cho nhân dân TP HCM.

Giám đốc Cấp nước Bến Thành, Nguyễn Doãn Xã cho biết việc ký kết quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị giúp hoạt động cấp nước được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, an toàn, liên tục, ổn định cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở y tế... trên địa bàn. Động thái này đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ an toàn trụ sở công ty, đặc biệt là các công trình cấp nước, hành lang tuyến ống cấp nước truyền tải, trạm bơm trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của công ty là cấp nước liên tục, an toàn phục vụ nhân dân TP HCM.

Hoàng Anh