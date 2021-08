TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên bổ sung

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên bổ sung thấp hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với mức cũ, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chiều 20/8.

Đây là điểm chuẩn diện bổ sung 10% chỉ tiêu vào các lớp 10 chuyên, lớp không chuyên trường THPT chuyên theo quyết định của UBND TP HCM ngày 20/8. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục dẫn đầu về mặt bằng điểm chuẩn, cao nhất là môn Địa lý 48,5 điểm.

Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm trung bình môn năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn đăng ký thi chuyên nhân 2 + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm chuẩn lớp 10 không chuyên = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ + Điểm khuyến khích (nếu có).

Trường Môn Điểm chuẩn NV1 Điểm chuẩn NV2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Anh 47 47,3 Lý 45,6 46,2 Sinh 46,9 47,1 Tin 42,2 42,6 Toán 46,2 46,5 Văn 45,6 46 Hoá 46,5 46,7 THPT chuyên Lê Hồng Phong Anh 47,7 48,2 Địa 48,5 49 Lý 47,8 48,4 Nhật 38 39 Pháp 37 38 Sinh 48,4 48,6 Sử 47,8 48,3 Tin 46 46,5 Toán 47,5 48 Trung 42 43 Văn 46,3 46,8 Hoá 48,3 49 THPT Mạc Đĩnh Chi Anh 46,4 47 Lý 44,2 45 Sinh 44,9 45,4 Toán 44 44,4 Văn 43,5 43,8 Hoá 45,7 46,2 THPT Gia Định Anh 46,6 47 Lý 44 44,2 Tin 42,2 42,7 Toán 45,4 45,5 Văn 44,8 45 Hoá 45 45,3 THPT Nguyễn Thượng Hiền Anh 46,9 47 Lý 44,5 45,2 Toán 46,3 46,5 Văn 44,6 44,9 Hoá 46,4 46,6 THPT Nguyễn Hữu Huân Anh 46,8 47,4 Lý 44 45 Toán 44,6 45,2 Văn 44 45 Hoá 44,6 45,5 KHÔNG CHUYÊN Điểm chuẩn NV3 Điểm chuẩn NV4 THPT chuyên Lê Hồng Phong 27,4 28 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 27,1 27,5

Những thí sinh đã trúng tuyển và nộp hồ sơ vào trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM), trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM) không thuộc diện xét bổ sung đợt này. Các trường nhận hồ sơ nhập học bổ sung đến 16h ngày 22/8.

Thí sinh dự thi tuyển sinh trường Phổ thông Năng khiếu ngày 26/5. Ảnh: Hữu Khoa

10 ngày trước, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường THPT có lớp chuyên. Do thay đổi cách tuyển sinh, từ thi tuyển sang xét tuyển điểm trung bình lớp 9, nên điểm chuẩn chuyên tăng vọt.

Như nhiều năm trước, mặt bằng điểm chuẩn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu, tiếp đó là chuyên Trần Đại Nghĩa. Những lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất trường THPT Lê Hồng Phong là Sinh 49,4; Hóa 49,1; ba lớp khác có điểm chuẩn trên 48 gồm chuyên Anh, Địa, Lý. Để vào được các lớp chuyên này, thí sinh phải có điểm trung bình lớp 9 mỗi môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên 9,3-9,8.

>>Xem điểm chuẩn lớp 10 chuyên và lớp không chuyên.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết việc thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 thường và lớp 10 chuyên từ thi tuyển sang xét tuyển là giải pháp tình thế do Covid-19. Phương thức này có thể chưa phát hiện hết học sinh có năng khiếu so với việc tổ chức thi tuyển. Đó cũng là lý do Sở đề xuất tuyển 10% chỉ tiêu bổ sung.

Hết năm học này, các trường sẽ sàng lọc học sinh không đủ khả năng học chuyên để đảm bảo chất lượng.

Mạnh Tùng