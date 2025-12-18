TP HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội

8 khu đất với tổng diện tích hơn 9 ha được thành phố công bố kêu gọi nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 6.000 căn.

Thông tin được đưa tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM, ngày 18/12.

Các khu đất được thành phố kêu gọi đầu tư làm dự án nhà ở xã hội có tổng diện tích 9,48 ha, số căn nhà dự kiến xây dựng là 6.157. Phần lớn các địa điểm này hiện là đất trống, đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối.

Vị trí khu đất ở phường Rạch Dừa (Vũng Tàu cũ), rộng 4,7 ha. Ảnh: UBND TP HCM

Trong đó, lớn nhất là khu đất rộng 4,7 ha tại phường Rạch Dừa (Vũng Tàu cũ), quy mô xây dựng 2.295 căn nhà. Kế đến là lô CT6, rộng 1,18 ha, nằm trong Khu tái định cư ở phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ), sẽ xây 800 căn. Trong khu tái định cư này còn các lô: CT3 (rộng 0,71 ha), CT4 (0,7 ha), CT7 (0,48 ha), quy mô xây dựng 570-700 căn.

Các vị trí còn lại gồm: khu 0,98 ha thuộc dự án Khu nhà ở phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ), xây 300 căn; khu đất số 61B (0,38 ha) đường số 16, phường Khánh Hội (quận 4 cũ) và khu số 314 (0,35 ha) Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ), lần lượt xây dựng 504 và 288 căn nhà.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết theo chỉ tiêu đến năm 2030, thành phố cần xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, viên chức, cán bộ và người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang vận dụng nhiều giải pháp theo Nghị quyết 201, qua đó rút ngắn đáng kể thủ tục so với trước đây.

Ông Dinh yêu cầu Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, khẩn trương triển khai các nội dung liên quan nhằm tổ chức thực hiện đồng loạt các dự án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội sớm hơn kế hoạch, vào năm 2028.

Lê Tuyết