TP HCM có tổ hợp thực tế ảo 1.000 m2

Tổ hợp thực tế ảo quy mô 1000 m2 tại SC Vivo City mang đến trải nghiệm nhập vai kết hợp âm thanh, ánh sáng, 5D holography, ra mắt ngày 12/9.

VR City đánh dấu bước tiến mới của ngành giải trí - công nghệ tại TP HCM. Đây là vũ trụ thực tế ảo được phát triển bởi Rsvp Vietnam và DF Experiences (Dezign Format Group, Singapore), hướng tới việc đưa công nghệ nhập vai đến gần hơn với công chúng.

Được thiết kế như một "vũ trụ sống động", không gian tại đây cho phép người tham gia tương tác đa giác quan qua công nghệ thực tế ảo (VR), hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và 5D holography. Điểm nhấn là hành trình "The Element Code 305" - chuyến phiêu lưu xuyên không gian, thời gian cùng chú chó robot Hao Thiên và đội trưởng Minh Nguyệt, qua các vùng đất 360 độ mang phong cách điện ảnh.

Đại diện các bên tại lễ khai trương tổ hợp. Ảnh: Rsvp

Bà Abby Antonio, Nhà sáng lập Rsvp Vietnam, nhận định VR City vừa là một trung tâm giải trí đồng thời có thể trở thành điểm đến du lịch mới của Việt Nam. "Du khách trong nước và quốc tế có thể cùng nhau khám phá, vui chơi, tưởng tượng không giới hạn. Với VR City, chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hàng ngũ tiên phong về sáng tạo và trải nghiệm nhập vai", bà nói.

Ông Jacky Ong, đồng sáng lập DF Experiences, cho biết mục tiêu của dự án là tạo nên một cây cầu kết nối giữa thực và ảo, nghệ thuật và công nghệ, giác quan và cảm xúc. "Tại đây, trẻ em có thể vui chơi khám phá, giới trẻ giao lưu check-in, nhà sáng tạo tìm cảm hứng, doanh nghiệp tổ chức sự kiện thương hiệu hoặc hội nghị nhập vai", ông nói.

Không gian trải nghiệm tại VR City. Ảnh: Rsvp

Đại diện ngành du lịch, ông Nguyễn Việt Anh - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP HCM, đánh giá VR City là mô hình giải trí - giáo dục (edutainment) hiện đại, góp phần khơi dậy đam mê khoa học, công nghệ và sáng tạo cho giới trẻ. Theo ông, việc bổ sung điểm đến này sẽ hỗ trợ TP HCM nâng sức cạnh tranh với các trung tâm du lịch trong khu vực như Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore, nơi công nghệ giải trí đang trở thành "vũ khí mềm" để giữ chân du khách. Trong 8 tháng đầu 2025, thành phố đã đón hơn 6,3 triệu lượt khách quốc tế với mức chi tiêu bình quân hơn 110 USD/ngày.

VR City bắt đầu mở bán vé từ chiều 12/9 tại tầng 3 SC VivoCity, giá ưu đãi giai đoạn đầu là 299.000 đồng/vé (giá gốc 399.000 đồng), số lượng giới hạn.

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ thực tế ảo.

Rsvp Vietnam thành lập năm 2009, hiện là một trong những công ty marketing tích hợp, còn DF Experiences có trụ sở tại Singapore, trực thuộc Dezign Format Group – tập đoàn vừa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) tháng 8/2025. Sự hợp tác giữa hai đơn vị trong dự án VR City được kỳ vọng sẽ tạo dấu mốc mới, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ giải trí công nghệ cao của khu vực.

Hoài Phương