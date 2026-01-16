TP HCM có thêm hai dự án hạ tầng trọng điểm

Dự án cầu Cần Giờ và Phú Mỹ 2 có tổng vốn 36.000 tỷ đồng, do Masterise Group là nhà đầu tư, góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hai công trình cùng động thổ sáng 15/1, được triển khai theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), với nhà đầu tư là Masterise Group, phối hợp cùng các tổng thầu uy tín triển khai. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029, trong đó giai đoạn thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2029, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, chất lượng, khai thác lâu dài.

Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Ảnh: Masterise Group

Cầu Cần Giờ với tổng chiều dài khoảng 6,3 km. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối Nhà Bè cũ với Cần Giờ cũ, thay thế phà Bình Khánh - điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm qua. Tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư khoảng 9.800 tỷ đồng, gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay. Ngân sách thành phố khoảng 3.400 tỷ đồng, chủ yếu cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng hạ tầng.

Cầu khi hoàn thành sẽ phá thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông phía nam thành phố, thúc đẩy thu hút đầu tư. Dự án còn thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Phối cảnh dự án Cầu Cần Giờ. Ảnh: Masterise Group

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cầu Cần Giờ không chỉ là một công trình giao thông mà sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới, nơi người dân và du khách cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố. Dự án được triển khai theo mô hình PPP - hợp đồng BT, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc chung tay cùng chính quyền kiến tạo hệ thống hạ tầng quốc gia. Công trình cũng thể hiện chủ trương huy động nguồn lực xã hội vào phát triển hạ tầng - một trụ cột quan trọng để thành phố giữ vai trò đầu tàu kinh tế.

Lễ động thổ dự án cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Masterise Group

Cầu Phú Mỹ 2 được đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, hình thành tuyến giao thông liên vùng mới hướng về Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi hoàn thành, cầu được kỳ vọng giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển và chi phí logistics.

Cả hai dự án có vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm, gắn kết TP HCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh dự án cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: Masterise Group

Việc động thổ đồng loạt được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch chung TP HCM, đưa hạ tầng giao thông trở thành động lực dẫn dắt phát triển đô thị.

Đại diện Masterise Group cho biết việc tham gia hai dự án giao thông quy mô lớn thể hiện vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong việc đồng hành lâu dài với chính quyền TP HCM phát triển hạ tầng đô thị, phát triển bền vững. Doanh nghiệp cam kết sẽ huy động nguồn lực tốt nhất, triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các yêu cầu về quy hoạch, môi trường.

Hoài Phương