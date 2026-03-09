TP HCM có thêm dự án căn hộ hàng hiệu

Thị trường TP HCM ghi nhận thêm dự án căn hộ hàng hiệu Lusso Saigon khi Phát Đạt hợp tác với thương hiệu khách sạn WorldHotels quản lý vận hành.

Lusso Saigon sở hữu vị trí mặt tiền đại lộ rộng 60 m tại phường Bình Hòa. Với hệ thống quản lý vận hành do WorldHotels đảm nhận, Lusso Saigon đồng thời thuộc hệ thống WorldHotels Residences toàn cầu.

Tòa căn hộ quy hoạch nhiều tiện ích phục vụ cư dân như khu thương mại Lusso Plaza ba tầng, rạp chiếu phim, khu mua sắm khoảng 20.000 m2, phòng khám Nhật, trường học nội khu, hồ bơi và các khu thể thao.

Phối cảnh tổng thể vị trí mặt tiền đại lộ 60 m của dự án. Ảnh: Phát Đạt

Ông Bùi Quang Anh Vũ, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt cho biết, yếu tố vận hành ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với giá trị dài hạn của bất động sản bên cạnh các lợi thế khác như quy hoạch all-in-one, tiện ích cao cấp, vị trí đắc địa.

"Việc hợp tác với đơn vị quản lý quốc tế ngay từ giai đoạn đầu giúp dự án xây dựng hệ thống vận hành bài bản, thay vì hoàn thiện rồi mới triển khai dịch vụ", ông Vũ nói.

WorldHotels là thương hiệu khách sạn thuộc hệ sinh thái BWH Hotels, hoạt động theo mô hình "soft brand" liên kết các khách sạn và khu nghỉ dưỡng độc lập trên toàn cầu. Sau hơn 55 năm phát triển, hệ thống có khoảng 160 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Australia và Italy, với tổng quy mô gần 50.000 phòng.

Trước khi ký kết hợp tác, WorldHotels đã tiến hành đánh giá các tiêu chí về vị trí, thiết kế, kiến trúc, chất lượng xây dựng và quy hoạch tiện ích của dự án. Quy trình này nhằm đảm bảo dự án đáp ứng tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ của thương hiệu.

Theo đó, hệ thống WorldHotels Residences hướng đến việc chuyển giao tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn vào không gian sống của cư dân, với các nguyên tắc như cá nhân hóa dịch vụ, tăng trải nghiệm sống và kết nối cộng đồng.

WorldHotels góp phần mang chuẩn sống hàng hiệu vào Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Đơn vị phát triển cho biết, khu vực dự án tập trung khoảng 45.000 chuyên gia nước ngoài và lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp FDI và tập đoàn lớn. Nguồn cầu này được đánh giá là một trong những động lực thúc đẩy phân khúc căn hộ cao cấp, đặc biệt là các dự án có thương hiệu quản lý quốc tế.

Phát Đạt cũng đang tập trung nguồn lực cho nhiều dự án khác tại các địa bàn trọng điểm như TP HCM, Đồng Nai và một số thị trường lân cận. Doanh nghiệp định hướng tiếp tục mở rộng quỹ dự án và phát triển sản phẩm gắn với quá trình đô thị hóa tại các khu vực tăng trưởng nhanh.

Song Anh