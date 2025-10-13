TP HCM có thêm công viên 17.000 m2

Công viên Tân Chánh Hiệp (quận 12 cũ) rộng gần 17.000 m2 thiết kế theo hình ảnh hạt gạo khởi công ngày 13/10 góp phần tạo thêm mảng xanh, nơi vui chơi cho người dân.

Dự án nằm ở khu ao cá Tân Chánh Hiệp, giáp đường Nguyễn Thị Búp, phường Trung Mỹ Tây. Bên trong được thiết kế nhiều hạng mục, như: sân trung tâm, khu vui chơi thiếu nhi, sân đa năng.

Các hạng mục tiện ích công cộng cũng được xây dựng gồm: chòi nghỉ, giàn hoa, mái che, nhà vệ sinh, thảm cỏ, hệ thống đường đi nội bộ. Ngoài ra, công trình còn bao gồm lắp đặt hệ thống tưới nước, chiếu sáng cùng các thiết bị thể thao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (chủ đầu tư), dự án công viên được triển khai với tổng vốn hơn 27 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành vào tháng 4/2026, nhưng đơn vị đặt mục tiêu đẩy nhanh, đưa vào khai thác vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Công viên Tân Chánh Hiệp lấy ý tưởng từ hình ảnh hạt gạo. Ảnh: Ban đô thị TP HCM

Ông Phan Phương Bình, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết dự án công viên giúp địa phương có thêm không gian xanh, kỳ vọng là một trong những điểm đến cho người dân giải trí, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Địa phương sẽ phối hợp với chủ đầu tư đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.

TP HCM trước khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 400 công viên, bao gồm công viên công cộng và trong khuôn viên khu ở, với hơn 235.000 cây xanh. Trong đó, các quận nội thành có diện tích công viên lớn hơn khu vực ngoại thành. Tổng diện tích đất quy hoạch cho công viên cây xanh ở thành phố hơn 11.400 ha, tương ứng 7 m2/người nhưng thực tế đang rất thấp, chỉ khoảng 500 ha. Với dân cư thường trực ở thành phố khoảng 10 triệu người, tỷ lệ trên chỉ đạt bình quân 0,55 m2/người.

Các năm gần đây, thành phố xây thêm nhiều công viên giúp tăng mảng xanh ở một số khu vực, như công viên ở huyện Hóc Môn rộng 6 ha, công viên dọc sông Sài Gòn phía Khu đô thị Thủ Thiêm... Mới đây, dự án công viên rộng gần 20.000 m2 ở huyện Củ Chi cũ cũng được khởi công, góp phần tăng mảng xanh, không gian công cộng cho khu vực vùng ven.

Giang Anh