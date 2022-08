TP HCM có thể mưa to hết tuần

Rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh khiến TP HCM và một số tỉnh Nam Bộ mưa to vào chiều tối, cộng với triều cường gây ngập những ngày tới.

Mưa lớn, ngập sâu ở ngã tư Huỳnh Mẫn Đạt - Trần Hưng Đạo (quận 5), chiều 15/8. Ảnh: Đình Văn

Sáng 16/8, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết trong hai ngày tới ảnh hưởng rãnh áp thấp sẽ gây mưa to vào chiều tối, cộng với triều cường dâng cao, gây ngập nhiều khu vực ở thành phố. Từ 19-21/8, mưa lớn kèm gió, lốc sẽ gia tăng, người dân hạn chế đi qua nơi xoáy nước sâu, cống thoát nước, tránh đậu xe ở gốc cây to dễ tai nạn...

Chiều qua, trung tâm TP HCM trải qua cơn mưa lớn nhất năm kéo dài 4 giờ. Lượng mưa cao nhất gần 113 mm tại trạm đo Lý Thường Kiệt (quận 10). Mưa lớn khiến 47 đường bị ngập, giao thông khu vực quận 1, 3, Bình Thạnh... rối loạn, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ngoài nguyên nhân mưa to kéo dài vượt công suất thiết kế hệ thống thoát nước, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật nêu một số khu vực trung tâm ngập sâu do có nhiều dự án hạ tầng thi công, ảnh hưởng việc thoát nước.

Theo ông Quyết, mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến sớm hơn mọi năm do ảnh hưởng khí hậu ở pha lạnh La Nina. Từ đầu mùa nhiều địa phương có lượng mưa cao hơn nhiều so với trung bình năm. Riêng TP HCM và các vùng ven lượng mưa đã vượt 200-400 mm so với cùng kỳ. Cuối tháng 8, lượng mưa sẽ giảm.

Đình Văn - Gia Minh