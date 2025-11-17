TP HCM có tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy

Ông Dương Trọng Hiếu, Phó ban tổ chức Thành ủy được chuẩn y làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thay ông Võ Văn Dũng được điều động làm Bí thư phường Vũng Tàu.

Các quyết định về cán bộ được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao cho ông Hiếu và ông Dũng chiều 17/11.

Tân Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Dương Trọng Hiếu, 49 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam (cũ), trình độ thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Ông Hiếu từng là Phó bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP HCM ngày 1/7, ông Hiếu được chỉ định làm Phó ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Ông Dương Trọng Hiếu (phải) ông Võ Văn Dũng (trái) nhận quyết định và hoa chúc mừng từ Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, chiều 17/11. Ảnh: An Phương

Trong khi đó, ông Võ Văn Dũng, 51 tuổi - người giữ vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy hơn 5,5 tháng, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu.

Ông Dũng có quê ở TP HCM, trình độ kỹ sư Xây dựng, thạc sĩ Luật. Ông từng giữ các vị trí như Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Bí thư Huyện ủy Long Điền (cũ), Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Khi địa phương này sáp nhập với TP HCM, ông tiếp tục giữ vị trí này.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM là cơ quan chuyên trách của Thành ủy, giữ vai trò "gác cổng" trong việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của Đảng bộ thành phố. Cơ quan này trực tiếp kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, kể cả những người thuộc diện Thành ủy quản lý.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy còn thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp dưới, xem xét tố cáo, giải quyết khiếu nại và quyết định hoặc đề xuất hình thức kỷ luật với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Đây cũng là cơ quan tham mưu cho Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, tham dự các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ để đưa ra ý kiến chuyên môn...

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM hiện có 16 thành viên, chủ nhiệm là ông Dương Trọng Hiếu và 7 cấp phó.

