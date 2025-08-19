TP HCM có đường tranh 'Việt Nam tươi đẹp' lớn nhất nước

Ngày 19/8, đường tranh bích họa với chủ đề "Việt Nam tươi đẹp" dài gần 600 m, diện tích hơn 2.600 m2 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, được xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

Đường tranh nằm dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, được vẽ trên khu vực bờ tường Thảo Cầm Viên Sài Gòn và Đại học Sài Gòn, phường Sài Gòn (quận 1 cũ), với các hình ảnh thể hiện cảnh quan quê hương, đất nước và tái hiện lễ diễu binh lịch sử mừng Ngày thống nhất, với các lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân.

Đây là một phần trong chuỗi công trình bích họa "Việt Nam tươi đẹp" do Công an TP HCM thực hiện, với 19 tác phẩm trải dài nhiều địa bàn, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Đường tranh thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh, ngày 19/8. Ảnh: Quốc Thắng

Theo Công an TP HCM, trước đây, nhiều bức tường, cột điện trên địa bàn bị dán quảng cáo trái phép về "tín dụng đen", "hút hầm cầu"... gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Công an TP HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 phát động chiến dịch bóc gỡ, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.

Không dừng lại ở việc làm sạch, lực lượng chức năng còn biến những mảng tường xấu xí thành tác phẩm nghệ thuật. Từ đó, chuỗi bích họa "Việt Nam tươi đẹp" ra đời, trở thành biểu tượng cho quyết tâm của chính quyền và cộng đồng trong xây dựng đô thị văn minh.

Công trình trên tuyến Nguyễn Hữu Cảnh được khánh thành sáng nay với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo Bộ Công an, ban ngành, đoàn thể.

Lãnh đạo UBND và Công an TP HCM cắt băng khánh thành. Ảnh: Quốc Thắng

Sự kiện cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Dịp này, Công an TP HCM vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại lễ vinh danh, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP HCM, đánh giá phong trào thi đua của lực lượng luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, góp phần giữ gìn sự bình yên của thành phố. Trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám địa bàn, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

80 gương điển hình thuộc Công an TP HCM được vinh danh. Ảnh: Quốc Thắng

Giai đoạn 2020-2025, Công an TP HCM có 9.088 lượt tập thể, 70.824 lượt cá nhân được khen thưởng. Trong đó, 495 cá nhân được công nhận là gương điển hình tiên tiến toàn diện hoặc ở một số mặt công tác.

Quốc Thắng