TP HCM có 42.200 nhà cho thuê dạng 'chung cư mini'

Thành phố có khoảng 42.200 nhà trọ cho thuê kiểu "chung cư mini", đa số trang bị hệ thống chữa cháy nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, theo đại diện Công an TP HCM.

Thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TP HCM, nói tại họp báo tình hình kinh tế, xã hội chiều 14/9.

Theo ông Hà, quy định hiện hành chưa có khái niệm chung cư mini. Loại hình này tương đồng mô hình nhà trọ xây từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, lối đi, cầu thang chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng cho các hộ gia đình.

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời họp báo chiều 14/9. Ảnh: Thành Nhân

Đa số nhà trọ như trên được lắp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, song tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, do sử dụng nhiều thiết bị điện không đúng cách. Căn hộ không được trang bị hệ thống chữa cháy hoặc có nhưng chưa kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ; không có lực lượng được tập huấn nghiệp vụ phòng, chữa cháy túc trực thường xuyên; người ở chưa được trang bị kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

Thượng tá Hà đánh giá nguy hiểm nhất là các nhà cho thuê cao tầng có hầm giữ xe và không được thiết kế lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và giải pháp an toàn, dễ xảy ra các vụ cháy. Nếu cháy xuất phát từ hầm giữ xe sẽ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP HCM, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các nhà trọ đông người. Công an sẽ kiên quyết xử nghiêm sai phạm về PCCC tại các cơ sở này. "Việc này đã làm thường xuyên, đến nay tăng cường tổng kiểm tra, rà soát", ông Hà nói.

Tại họp báo, ông Tống Đức Tiến, Trưởng phòng Cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết với nhà ở dành cho công nhân, người lao động thuê nếu quy mô nhỏ, có khối tích 5.000 m3 (được xác định bằng diện tích x chiều cao) sẽ không thuộc diện phải duyệt phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong xây dựng, đặc biệt là hành lang, lối thoát hiểm.

Những trường hợp thuộc diện phải duyệt phòng cháy chữa cháy, cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải đối chiếu thiết kế thẩm duyệt và thiết kế xây dựng công trình để đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Khuya 12/9, hỏa hoạn xảy ra ở chung cư mini 10 tầng trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, khiến 56 người tử vong. Chủ tòa chung cư bị khởi tố, tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Lê Tuyết