TP HCM chưa tính phương án đóng cửa trường học

Các trường học, trung tâm dạy thêm dịp hè vẫn được hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống Covid-19.

Thông tin được Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết bên lề cuộc họp trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiều 31/7.

Hiện, thành phố chưa thực hiện giãn cách xã hội như Đà Nẵng, chỉ yêu cầu không tập trung quá 30 người, hạn chế hội họp không cần thiết, chưa tính đến phương án dừng hoạt động các trường. Tuy nhiên, các trường được hoạt động dịp hè phải triển các biện pháp theo hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế và đáp ứng được bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 của thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại thành phố, chiều 31/7. Ảnh: Mạnh Tùng.

Giải đáp trên của Phó chủ tịch UBND TP HCM diễn ra sau khi một số Phòng Giáo dục quận, huyện gửi văn bản yêu cầu các trường mầm non, nhóm trẻ "dừng nhận trẻ từ ngày 1/8". Ngay sau đó các đơn vị này đã thu hồi thông báo để khảo sát ý kiến các trường và chỉ đạo từ cấp trên.

Ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh cho biết, tối 30/7, tổ phụ trách mầm non của đơn vị gửi thông báo trên đến các trường mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Thông báo đưa ra ngay sau chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Liêm về các biện pháp phòng chống Covid-19.

"Số lượng trường mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ ở quận rất lớn, chúng tôi lo công tác đảm bảo an toàn ở những nơi này không tốt, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ rất nguy hiểm", ông Kiệt lý giải. Sáng nay Phòng Giáo dục quận thu hồi thông báo trên, chờ chỉ đạo từ phía quận.

Hiện, tất cả trường từ tiểu học đến THPT đã kết thúc năm học từ 15/7, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Riêng khối mầm non, các trường và nhóm trẻ được tổ chức giữ trẻ trong hè từ 16/7 đến 21/8 tuỳ theo nhu cầu của phụ huynh. Các trung tâm dạy thêm, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, ngoại ngữ... vẫn hoạt động bình thường.

Giáo viên trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (quận Gò Vấp) giúp trẻ rửa tay trước khi vào lớp ngày 18/5. Ảnh: Mạnh Tùng.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông do UBND TP HCM ban hành hôm 23/4 gồm những tiêu chuẩn chung như: số lượng trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung tối đa tại trường; mật độ trong phòng làm việc; khoảng cách giữa mọi người ngoài phòng sinh hoạt, làm việc; rửa tay bằng nước sát khuẩn, dụng cụ uống nước riêng, khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt...

Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí là 10. Tổng điểm tiêu chí an toàn là 100, quy ra phần trăm. Tuỳ theo tiêu chí an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục,

Sau đó, UBND TP HCM có điều chỉnh một số yếu tố trong bộ tiêu chí cho phù hợp với điều kiện thực tế các trường. Thay vì quy định mật độ học sinh trong lớp từ 2 m2 trở lên, có vách ngăn, thành phố chỉ còn yêu cầu khoảng cách giữa các em là một mét.

Năm học 2020-2021, TP HCM có 1,74 triệu học sinh, trong đó khối mầm non có 370.000 em. Trong dịp hè, các trường mầm non, nhóm trẻ tổ chức hoạt động hè từ 16/7 đến 21/8.

Trong đợt Covid-19 hồi đầu năm, TP HCM cho học sinh nghỉ hơn 3 tháng phòng chống dịch. Riêng khối mầm non, trẻ được nghỉ đến giữa tháng 5 mới đi học trở lại.

Mạnh Tùng