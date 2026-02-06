TP HCM chốt làm cầu Thủ Thiêm 4, đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

Thành phố chi hơn 13.800 tỷ đồng xây cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3.

Chủ trương đầu tư hai dự án trọng điểm được các đại biểu HĐND TP HCM thông tại kỳ họp sáng 6/2.

Cầu Thủ Thiêm 4 (TP Thủ Đức và quận 7 cũ) được đầu tư bằng ngân sách, tổng vốn hơn 6.060 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng, xây dựng cầu và đường dẫn gần 3.678 tỷ đồng.

Một phương án dự thi thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM

Công trình dài 2,16 km, điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (khu vực cầu Tân Thuận 2) và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu có 8 làn xe (6 làn cơ giới, 2 làn hỗn hợp), vận tốc thiết kế 60 km/h.

Trước đó, dự án từng nghiên cứu theo hình thức BT và PPP nhưng vướng cơ chế, pháp lý. Việc chuyển sang đầu tư công được thành phố đánh giá giúp chủ động nguồn vốn, bảo đảm tiến độ và phù hợp định hướng ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Đồ họa: Khánh Hoàng

Với tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3, tổng vốn đầu tư 8.782 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 5,9 km, mặt cắt ngang 60 m; dự kiến khởi công quý 4 năm nay và hoàn thành sau hai năm.

Phần cầu gồm cầu Bà Cua xây dựng hai đơn nguyên, tổng 10 làn xe; đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC làm cầu cạn 4 làn xe; đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 làm cầu cạn 6 làn xe.

Tại nút giao Nguyễn Thị Định, giai đoạn trước mắt tổ chức giao cùng mức, các giai đoạn sau sẽ nghiên cứu khác mức; nút giao với cao tốc giữ hình thái trumpet kép và bổ sung các nhánh kết nối của tuyến liên cảng.

Phối cảnh nút giao đường liên cảng với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 khi hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng

HĐND TP HCM cũng chấp thuận tách dự án thành hai dự án thành phần: bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.400 tỷ đồng; xây dựng tuyến đường liên cảng khoảng 7.382 tỷ đồng.

Theo chính quyền TP HCM, tuyến liên cảng mới mang tính chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn hành trình xuất nhập khẩu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Công trình cũng góp phần giảm áp lực cho các trục Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông, xa lộ Hà Nội; qua đó hạn chế xe container vào nội đô, cải thiện ùn tắc khu vực phía đông thành phố.

Lê Tuyết