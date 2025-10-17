TP HCM chốt ba môn thi vào lớp 10 năm 2026

TP HCM công bố ba môn thi lớp 10 công lập năm 2026 gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), sớm nhất cả nước.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 17/10 cho biết chủ trương giữ ổn định môn thi, cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10.

Nhiều năm qua, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) đều tổ chức thi tuyển lớp 10 công lập, với ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Do đó, việc này nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các trường sau khi ba địa phương sáp nhập.

Yêu cầu về năng lực, cấp độ tư duy của đề có thể được công bố trong tháng này, để giáo viên xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh. Riêng một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, các trường được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.

Đến nay, TP HCM là địa phương đầu tiên làm việc này. Thành phố sau sáp nhập có 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước. Riêng bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương.

Lệ Nguyễn