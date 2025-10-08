TP HCM cho Vingroup lắp trạm sạc điện tại điểm thu phí đỗ xe dưới lòng đường

V-Green, công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, được phép lắp đặt trạm sạc ôtô điện tại một số tuyến đường đang tổ chức thu phí đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Ngày 8/10, phương án trên được Sở Xây dựng TP HCM chấp thuận chủ trương sau khi Công ty cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green cùng các bên liên quan đề xuất.

Trước mắt, ba vị trí được Sở thống nhất cho phép lắp đặt, gồm hai điểm ở khu vực Công viên Khánh Hội (phường Vĩnh Hội): vị trí 1 (bên trái đài nhạc nước nhìn từ hướng đường 48 với 6 trụ sạc), vị trí 2 (bên phải đài nhạc nước nhìn từ hướng đường số 48, 6 trụ sạc). Địa điểm còn lại ở đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) với 3 trụ sạc.

Đối với 28 vị trí khác được đề xuất, Sở Xây dựng đề nghị V-Green phối hợp các bên liên quan rà soát nhu cầu và xác định cụ thể từng địa điểm trước khi xem xét, chấp thuận.

Trạm sạc V-Green lắp đặt trên đường Lê Lai, quận 1 (cũ). Ảnh: Giang Anh

TP HCM hiện có khoảng 20 tuyến đường cho ôtô đậu theo ô, thu phí theo giờ, tập trung ở các quận 1, 3 và 5 (cũ). Khi lắp đặt hệ thống trạm sạc, việc thu phí đỗ xe vẫn triển khai như cũ. Sở Xây dựng yêu cầu V-Green tính toán kỹ phương án lắp đặt trụ sạc và thiết bị liên quan, hạn chế tối đa chiếm dụng vỉa hè ảnh hưởng đến người dân trong khu vực.

Hiện, hạ tầng trạm sạc ở TP HCM đều do doanh nghiệp đầu tư. Trong đó, hệ thống phục vụ buýt điện mới được triển khai bởi hai doanh nghiệp lớn là VinBus và Phương Trang - Futa Bus Lines. Trong khi đó, mạng lưới sạc công cộng cho ôtô, taxi và xe máy điện cũng chủ yếu do các đơn vị tư nhân tự đầu tư. Để mở rộng hạ tầng, thành phố đang nghiên cứu đầu tư 19 trạm sạc lớn phục vụ buýt điện, tận dụng quỹ đất tại các bến bãi sẵn có.

Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông ở TP HCM, trong 5 năm tới ở thành phố sẽ được xây dựng khoảng 750-1.338 trạm sạc tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, các trục giao thông chính... Việc này sẽ góp phần đáp ứng hạ tầng cho phát triển xe điện, giao thông xanh.

Giang Anh