TP HCM chi viện y tế vùng lũ miền Trung

38 bác sĩ từ các bệnh viện lớn TP HCM đã đến Khánh Hòa khám chữa bệnh cho người dân trong vùng ngập nặng, ngành y tế huy động hàng chục nghìn "túi thuốc gia đình" gửi tặng các tỉnh Nam Trung Bộ bị lũ lụt.

Chiều 22/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đã kích hoạt các phương án ứng phó và huy động lực lượng chi viện khẩn cấp trước tình hình mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe người dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Sở yêu cầu các bệnh viện rà soát đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên để có thể điều động ngay khi Bộ Y tế hoặc địa phương có yêu cầu, đồng thời duy trì chế độ thường trực, chuẩn bị các tổ khám chữa bệnh cơ động, hỗ trợ phương tiện, hóa chất xử lý môi trường và vật tư cấp cứu - điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất tiễn 10 bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất, mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, đến hỗ trợ bà con vùng lũ ở Khánh Hòa, xuất phát đêm 21/11. Ảnh: Văn Khoa

Hiện, 38 bác sĩ từ các bệnh viện Thống Nhất, Quân y 175, Nhân dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, An Bình đã có mặt tại Khánh Hòa. Đoàn tham gia khám chữa bệnh tại bệnh viện tỉnh và tại cộng đồng, chủ yếu ở huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh - hai khu vực chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Song song, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang vận động "túi thuốc gia đình" hỗ trợ người dân tại những nơi bị cô lập, thiếu thốn nguồn lực y tế. Mỗi túi gồm thuốc hạ sốt cho người lớn và trẻ em, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, bông băng, gạc, dung dịch rửa tay, xà phòng, một số thuốc điều trị bệnh thường gặp và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, phòng chống bệnh mùa mưa lũ.

Chương trình nhận được sự hưởng ứng từ cán bộ, nhân viên y tế và các nhà hảo tâm. Ngành y tế TP HCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt tới vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân tự xử trí các bệnh thông thường, hạn chế lây nhiễm và giảm tải cho y tế địa phương. Trước mắt, 10.000 túi thuốc sẽ được gửi đến người dân Khánh Hòa.

Các bác sĩ thăm khám, phát thuốc cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/11. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Lê Phương