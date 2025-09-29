TP HCM chi hơn 620 tỷ đồng hỗ trợ học phí ngoài công lập

TP HCMHọc sinh từ mầm non đến phổ thông ở các trường dân lập, tư thục được hỗ trợ 80 - 180.000 đồng mỗi tháng, tương đương học phí ở trường công.

Quyết định được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp sáng 29/9, áp dụng trong năm học 2025-2026. Tổng số học sinh được hỗ trợ là hơn 444.000, kinh phí dự kiến hơn 624 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Cấp học Mức học phí

(Đồng/học sinh/tháng) Mầm non 180.000 Tiểu học 80.000 Trung học cơ sở 100.000 Trung học phổ thông 120.000

Theo Nghị quyết của Quốc hội được thông qua ngày 26/6, từ năm học này, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh phổ thông ở trường công được miễn học phí. Nhóm học tư thục, dân lập được hỗ trợ, song mức ra sao do HĐND các địa phương quyết định, căn cứ tình hình thực tế.

Tại TP HCM, nguồn kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí là hơn 2.000 tỷ đồng.

Học sinh trường mầm non Trẻ sáng tạo trong giờ học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài. Ảnh: An Phương

Lê Tuyết