TP HCM chi hơn 1.600 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng 'làm sạch dữ liệu'

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng tham gia các kế hoạch cao điểm xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm, được HĐND TP HCM thông qua ngày 6/2.

Theo đó, người trực tiếp tham gia làm sạch dữ liệu được hỗ trợ 200.000 đồng mỗi ngày, với kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bố trí phù hợp khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu triển khai từng kế hoạch.

Giao diện VNeID. Ảnh: Lê Tuyết

Theo HĐND TP HCM, chính sách này nhằm kịp thời động viên lực lượng nòng cốt tham gia các chiến dịch cao điểm, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu "dữ liệu dùng chung - dữ liệu sạch - dữ liệu sống" phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thời gian tới, thành phố dự kiến triển khai 13 đợt cao điểm xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, mỗi đợt kéo dài 90 ngày với khoảng 7.000 người tham gia. Tổng mức chi ước khoảng 1.638 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Trong năm 2025, TP HCM đã tổ chức hai đợt cao điểm 90 ngày chuẩn hóa dữ liệu về hôn nhân và đất đai. Kết quả, dữ liệu tình trạng hôn nhân của khoảng 7,4 triệu nhân khẩu được làm sạch, hơn 3,1 triệu thửa đất được số hóa, cập nhật, tạo nền tảng cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công.

