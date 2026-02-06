TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường ở cửa ngõ phía Tây

Thành phố sẽ chi 6.900 tỷ đồng mở rộng đường Vĩnh Lộc, trục huyết mạch cửa ngõ phía Tây, tiếp giáp các khu công nghiệp nhưng nhiều năm là điểm nóng về ùn tắc.

Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc) được HĐND TP HCM thông qua sáng 6/2.

Dự án từng được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư vào các năm 2015-2016, với mặt cắt ngang 18 m, tổng mức đầu tư 807 tỷ đồng, dự kiến thực hiện giai đoạn 2016-2020. Cách đây 3 năm, chính quyền tiếp tục đề xuất điều chỉnh lên hơn 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa thể triển khai do vướng mắc về quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lần này, mặt cắt ngang tuyến đường được điều chỉnh mở rộng từ 18 m lên 30 m, tương đương 4 làn xe cơ giới. Chiều dài tuyến cũng được cập nhật theo hiện trạng thực tế, từ khoảng 6 km lên hơn 7 km.

Đường Vĩnh Lộc hiện hữu. Ảnh: Hạ Giang

Tuyến đường đi qua địa bàn xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Tổng diện tích đất thu hồi gần 24 ha, trong đó đất Nhà nước quản lý khoảng 8 ha, phần còn lại là đất phải bồi thường. Dự án ảnh hưởng khoảng 1.424 trường hợp, gồm 93 hộ cần bố trí tái định cư.

Theo UBND TP HCM, việc tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do mở rộng mặt cắt ngang, cập nhật đơn giá bồi thường đất đai, tài sản theo quy định hiện hành và gộp công tác giải phóng mặt bằng vào dự án xây lắp để triển khai đồng bộ. Trong tổng vốn 6.900 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 5.807 tỷ đồng.

Đường Vĩnh Lộc đang quá tải nghiêm trọng. Mặt đường chỉ rộng 7-8 m, lưu lượng xe lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các "điểm đen" như ngã 5 Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu. Nhiều đoạn phải tổ chức giao thông một chiều, gây xáo trộn sinh hoạt và hoạt động sản xuất – kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đường Vĩnh Lộc. Đồ họa: Đăng Hiếu

Theo UBND TP HCM, việc mở rộng tuyến lên 30 m là giải pháp kỹ thuật bắt buộc để khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, tăng năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông và giảm áp lực cho quốc lộ 1 cùng các trục đường lân cận.

Khi hoàn thành, dự án đường Vĩnh Lộc được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây TP HCM như Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10. Tuyến đường cũng đóng vai trò mắt xích trong mạng lưới giao thông vành đai, tạo điều kiện giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028, sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và giải phóng mặt bằng

Lê Tuyết