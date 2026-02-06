TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía Tây

Thành phố sẽ chi 6.900 tỷ đồng mở rộng đường Vĩnh Lộc, trục huyết mạch cửa ngõ phía Tây, tiếp giáp các khu công nghiệp nhưng nhiều năm là điểm nóng về ùn tắc.

Sáng 6/2, HĐND TP HCM thông qua tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc).

Dự án từng được thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 2015-2016, với mặt cắt ngang 18 m, tổng mức đầu tư 807 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Sau đó, tổng vốn được đề xuất điều chỉnh lên hơn 4.300 tỷ đồng, song dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đường Vĩnh Lộc hiện hữu. Ảnh: Hạ Giang

Theo phương án điều chỉnh lần này, mặt cắt ngang tuyến đường được mở rộng từ 18 m lên 30 m, tương đương 4 làn xe cơ giới. Chiều dài tuyến được cập nhật theo hiện trạng, tăng từ khoảng 6 km lên hơn 7 km.

Dự án đi qua xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân, với tổng diện tích đất thu hồi gần 24 ha. Trong đó, khoảng 8 ha là đất Nhà nước quản lý, phần còn lại phải bồi thường. Công trình ảnh hưởng 1.424 trường hợp, gồm 93 hộ phải bố trí tái định cư.

Theo UBND TP HCM, việc tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do mở rộng quy mô mặt cắt ngang, cập nhật đơn giá bồi thường đất đai, tài sản theo quy định hiện hành và gộp công tác giải phóng mặt bằng vào dự án xây lắp để triển khai đồng bộ. Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 5.807 tỷ đồng.

Đường Vĩnh Lộc. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đường Vĩnh Lộc hiện chỉ rộng 7-8 m, lưu lượng xe lớn, thường xuyên ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các điểm nóng như ngã 5 Vĩnh Lộc và giao lộ Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu. Nhiều đoạn phải tổ chức giao thông một chiều, gây xáo trộn sinh hoạt người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND TP HCM cho biết, việc mở rộng tuyến lên 30 m là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, tăng năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông và giảm áp lực cho quốc lộ 1 cùng các trục đường lân cận.

Khi hoàn thành, đường Vĩnh Lộc được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía Tây như Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, đồng thời chia sẻ lưu lượng với quốc lộ 1 và tỉnh lộ 10, góp phần giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Lê Tuyết