TP HCM chi 450 tỷ đồng xây trung tâm nghiên cứu y dược cổ truyền

Công trình 7 tầng thuộc Viện Y dược học dân tộc TP HCM được khởi công, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa và khép kín quy trình từ nghiên cứu, sản xuất thuốc đến điều trị.

Lễ khởi công ngày 3/2, BS.CK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học dân tộc TP HCM, cho biết đây là dự án trọng điểm nhằm hiện đại hóa nền y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của hơn 14 triệu dân tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Công trình được xây tại trụ sở Viện ở phường Phú Nhuận, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m2, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2027.

Các đại biểu tại lễ khởi công Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đông y - Đông dược, ngày 3/2. Ảnh: Song Khuê

Theo BS Hân, trung tâm mới sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cơ sở hiện hữu. Các hạng mục cũ chủ yếu là nhà cấp 4, chắp vá, gây khó khăn cho việc bố trí dây chuyền công nghệ và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Cơ sở mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của hơn 14 triệu dân tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Không chỉ thay thế hạ tầng cũ, tòa nhà được thiết kế như "trái tim công nghệ" với ba nhóm chức năng chuyên biệt. Trong đó, khu nghiên cứu và sản xuất thuốc vận hành theo quy trình khép kín một chiều đạt chuẩn GMP (Thực hành sản xuất tốt). Hệ thống này bao gồm các công đoạn từ tiếp nhận dược liệu thô, bảo quản kho lạnh, chiết xuất, cô đặc chân không đến phun sương tạo hạt và đóng gói thành phẩm.

Khu khám chữa bệnh chuyên sâu sẽ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại. Bên cạnh các phương pháp đặc thù như vật lý trị liệu, xoa bóp day ấn huyệt, bệnh viện đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến (CT, MRI, X-quang) và xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch.

Điểm mới của dự án là không gian trải nghiệm dành cho người dân. Bệnh nhân đến khám có thể quan sát quy trình làm thuốc, thưởng thức trà dược liệu và không gian hương liệu tự nhiên. Đây cũng đồng thời là trung tâm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới y học cổ truyền cả nước.

"Y học cổ truyền không thể đứng ngoài dòng chảy công nghệ. Trung tâm này sẽ là đòn bẩy để chuẩn hóa và tích hợp sâu y học cổ truyền với y học hiện đại, phục vụ người dân hiệu quả, an toàn hơn", bác sĩ Hân nhấn mạnh.

Phối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đông y - Đông dược.

Bà Trần Minh Phương, Giám đốc Ban điều hành Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM (chủ đầu tư), cho biết công trình được thiết kế với tầm nhìn chiến lược 50 năm. Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm Đông dược có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, đồng thời giải quyết bài toán quá tải bệnh viện hiện nay.

Lê Phương