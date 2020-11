TP HCM chi 2,9 tỷ đồng sửa trường sập

2,9 tỷ đồng được UBND TP HCM lấy từ quỹ phòng chống thiên tai để chi sửa trường THPT Bình Phú, quận 6, bị giông lốc kéo sập mái 15 phòng học trước đó.

Số tiền này dùng vào việc gia cố, sửa chữa hiện trạng mái che cho hai khối nhà A và B trường THPT Bình Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, ngày 6/11.

Sở cũng đồng ý với đề xuất của trường, cho học sinh khối 12 tiếp tục học tại tầng trệt, lầu một khu A và hội trường. Khối 11 sẽ học ở cơ sở 2 trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 6, đường Kinh Dương Vương; khối 10 học tại Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP HCM, đường Nguyễn Văn Luông.

La phông dãy nhà B, trường THPT Bình Phú sập hoàn toàn trong giông lốc tối 31/10. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngôi trường 20 tuổi trên đường Trần Văn Kiểu (phường 10, quận 6) bị sập toàn bộ mái tôn một dãy nhà có 15 phòng học trong cơn giông tối 31/10, 21 phòng học và phòng chức năng còn lại không bị ảnh hưởng.

Trường có 1.991 học sinh, dự kiến cho một số lớp học tại khối nhà C, còn lại mượn cơ sở của Cao đẳng Kinh tế TP HCM (quận 10). Tuy nhiên, trường cao đẳng đang cải tạo, chưa được nghiệm thu, các phòng học còn bụi bặm, hành lang chưa gắn lan can sắt... không đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học sinh toàn trường được nghỉ ngày 2 và 3/11, học trực tuyến từ ngày 4/11 đến hết tuần này.

Dông lốc làm tốc mái tôn trường học, cây ngã ở Sài Gòn Trường THPT Bình Phú sau mưa giông. Ảnh: Nguyễn Điệp - Quỳnh Trần.

Mạnh Tùng