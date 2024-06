TP HCM chấp nhận đáp án khác cho đề Tiếng Anh lớp 10

Câu 40 trong đề Tiếng Anh lớp 10 được cho là có 2 đáp án đúng, Sở Giáo dục nói đã lường trước điều này và sẽ tính điểm nếu thí sinh trả lời hợp lý.

Sau khi Sở công bố đề thi, đáp án ba môn, một số giáo viên nhận ra đáp án câu 40 trong đề Tiếng Anh chưa bao quát hết những câu trả lời của thí sinh.

Câu 40 yêu cầu thí sinh viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi: "Because of his good performances, he was nominated as Singer of The Year".

Đáp án chính thức được Sở công bố là: "Because he performed well, he was nominated as Singer of The Year" (Anh ấy đã trình diễn tốt nên anh ấy đạt danh hiệu ca sĩ xuất sắc của năm).

Thầy Trần Ngọc Hữu Phước, giáo viên tiếng Anh trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, cho rằng đáp án của Sở là chính xác. Với ngữ cảnh đã cho, thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả một hành động đã diễn ra và chấm dứt trong quá khứ.

Tuy nhiên, nếu học sinh dùng thì quá khứ hoàn thành và trả lời "Because he had given good performances, he was nominated for Singer of the Year" thì vẫn chấp nhận được.

Lý do là thì quá khứ hoàn thành dùng để nhấn mạnh hành động đã xảy ra vào một khoảng thời gian trong quá khứ, trước khi một hành động quá khứ khác xảy ra.

Chung ý kiến, cô Hồ Thị Bích Ty, Tổ trưởng môn Tiếng Anh, trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, cho rằng trong mệnh đề đưa ra, cụm từ Singer of The Year viết hoa nên được hiểu như một giải thưởng, dùng từ "for" khi viết lại câu cũng phù hợp.

"Học sinh THCS không được học nhiều về thì quá khứ hoàn thành nên đa số sẽ đưa ra đáp án theo thì quá khứ đơn như Sở đã công bố, chỉ một vài em học nâng cao sẽ dùng", cô Ty nhận định.

Hai thầy cô đề xuất Sở xem xét tính điểm cho những học sinh dùng thì quá khứ hoàn thành.

Sáng 13/6, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết tình huống này đã được hội đồng chấm thi tính toán ngay từ đầu và thống nhất đảm bảo quyền lợi học sinh nếu các em trả lời hợp lý.

"Đáp án Sở công bố là chính xác và thông dụng nhất nhưng trong hướng dẫn chấm thi sẽ chi tiết hơn và lường trước một số tình huống khác", ông nói.

Thí sinh dự thi lớp 10 công lập tại trường THCS Trần Quốc Toản, TP Thủ Đức, ngày 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại TP HCM diễn ra ngày 6-7/6 với hơn 98.000 thí sinh, hơn 77.300 em trúng tuyển.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).

Đề thi Tiếng Anh lớp 10 năm nay được nhiều giáo viên nhận xét nhẹ nhàng, quen thuộc, là môn gỡ điểm cho thí sinh. Cô Trần Thị Vân, tổ trưởng Tiếng Anh, trường THCS Nguyễn Du, quận 1, cho rằng phổ điểm môn này sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7-9. Không có "mưa" điểm 10 như năm ngoái bởi đề có 4 câu khó, thuộc phần chọn đúng sai, dạng của từ và viết lại câu, học sinh dễ sơ sẩy.

"Điểm dưới trung bình sẽ không nhiều. Những em trung bình yếu nếu cố gắng cũng có thể đạt điểm 5-6. Phổ điểm chung không chênh lệch với năm ngoái", cô Vân nói.

Năm ngoái, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn chung, gồm hơn 2.140 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

