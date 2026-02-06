TP HCM cấp trợ lý ảo có bản quyền cho cán bộ

TP HCM bắt đầu cấp bản quyền trợ lý ảo cho khu vực công để nâng cao hiệu quả làm việc, bảo đảm an toàn dữ liệu, chuẩn hóa việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước.

Chiều 6/2, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM, phường Xuân Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cấp bản quyền trợ lý ảo AI cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2026.

Tại hội nghị, các chuyên gia hướng dẫn lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 102 phường, xã (thuộc khu vực TP HCM cũ) triển khai cấp bản quyền, sử dụng trợ lý ảo AI trong khu vực công; ứng dụng hệ sinh thái công cụ số phục vụ công tác hành chính; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Đại diện đơn vị cung cấp bản quyền chat bot AI giới thiệu công cụ cho cán bộ tham gia tập huấn, chiều 6/2. Ảnh: An Phương

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Trọng Tuyên cho rằng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các công cụ trợ lý ảo đang trở thành công nghệ nền tảng, tác động sâu rộng đến phương thức quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Thời gian qua nhiều cán bộ, công chức đã chủ động sử dụng AI cá nhân để hỗ trợ công việc như soạn thảo, tổng hợp văn bản, tra cứu thông tin. Cách làm này mang lại hiệu quả tức thì nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn về quyền sở hữu dữ liệu, an toàn thông tin và trách nhiệm pháp lý, theo các chuyên gia.

Đại diện các nhà cung cấp cho rằng khi cán bộ sử dụng tài khoản AI cá nhân, dữ liệu công vụ có nguy cơ trở thành tài sản cá nhân, cơ quan không kiểm soát được việc lưu trữ, truy xuất hay thu hồi khi cán bộ chuyển công tác. Ngoài ra, các gói AI dành cho người tiêu dùng cho phép nhà cung cấp thu thập dữ liệu tương tác để huấn luyện mô hình, làm gia tăng nguy cơ lộ lọt thông tin nội bộ

Việc cấp trợ lý ảo có bản quyền theo mô hình tổ chức – chính quyền giúp chuyển dữ liệu từ "tài sản cá nhân" sang "tài sản công", cho phép quản trị tập trung, phân quyền rõ ràng, truy vết trách nhiệm và tuân thủ các quy định về bảo mật, lưu trữ hồ sơ nhà nước.

Theo kế hoạch của TP HCM, việc cấp bản quyền trợ lý ảo AI được triển khai theo lộ trình, gắn với tập huấn và kiểm soát an toàn thông tin. Trong quý I/2026, thành phố tập trung cấp bản quyền và hướng dẫn sử dụng Gemini và NotebookLM cho các cơ quan, đơn vị. Gemini được sử dụng để hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp nội dung, tra cứu thông tin chuyên ngành. NotebookLM đóng vai trò trợ lý nghiên cứu, giúp đọc - tóm tắt - đối chiếu văn bản pháp luật, quy trình, biểu mẫu; đồng thời giúp cán bộ và từng bước hỗ trợ người dân trong việc tra cứu, hiểu thủ tục hành chính.

Quý tiếp theo, sau khi đánh giá hiệu quả giai đoạn 1, thành phố mở rộng cấp bản quyền ChatGPT và Canva. ChatGPT được khai thác cho soạn thảo báo cáo, kế hoạch, phân tích nội dung và xử lý tình huống nghiệp vụ; Canva phục vụ thiết kế trình chiếu, infographic, tài liệu truyền thông, giúp công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông chính sách trực quan hơn.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện UBND phường Minh Phụng (quận 11 cũ) cho biết địa phương đang triển khai mô hình ứng dụng NotebookLM trong công tác hành chính, tra cứu thủ tục và hỗ trợ người dân. Mô hình này cho thấy AI có thể đóng vai trò "trợ lý tăng tốc", giúp cán bộ nắm văn bản nhanh, trả lời thống nhất, giảm tải tại quầy hành chính công

Thực tiễn tại phường cho thấy, việc xây dựng hơn 40 sổ tay điện tử trên nền tảng NotebookLM giúp cán bộ rút ngắn thời gian tra cứu văn bản, giảm sai sót và nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt chuẩn. Người dân có thể tự tra cứu thủ tục qua mã QR, hạn chế đi lại nhiều lần

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc cấp trợ lý ảo có bản quyền không nhằm thay thế cán bộ, mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp làm việc nhanh hơn, chính xác hơn và thống nhất hơn. Thành phố kỳ vọng, từ năm 2026, AI sẽ trở thành một phần trong hạ tầng làm việc số, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lê Tuyết