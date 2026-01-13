TP HCM cần xây nhà xã hội nhiều nhất cả nước

Từ nay đến 2030, Thủ tướng giao TP HCM phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội, mức cao nhất cả nước và gấp 4 lần trước sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 12/1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, cả nước sẽ phát triển gần 1 triệu nhà xã hội tới 2030.

TP HCM là địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng loại nhà ở này lớn nhất cả nước, năm nay là 28.500 căn, và đạt 181.257 căn trong 4 năm tới. Trong đó, riêng từ 2028 đến 2030, đô thị lớn nhất cả nước cần xây dựng 38.200 căn mỗi năm.

Trước khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ trước đây, TP HCM chỉ cần hoàn thành 69.700 căn, riêng giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn.

Như vậy, TP HCM sau sáp nhập được giao phát triển số lượng nhà xã hội gấp hơn 4 trước đây trong vòng 5 năm tới.

Địa phương được phân bổ chỉ tiêu cao thứ hai cả nước là Bắc Ninh - thủ phủ công nghiệp phía bắc - với hơn 119.000 căn đến 2030. Trong đó, riêng năm 2027, tỉnh này phải xây dựng trên 25.300 căn.

Tiếp sau đó là Hà Nội với 84.000 căn. Năm nay, Thủ đô cần phải phát triển 18.700 căn nhà xã hội, gấp 3,6 số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến nay, hoạt động phát triển nhà xã hội tại Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực với loạt dự án được khởi công và mở bán. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có khoảng 17.300 căn đủ điều kiện mở bán.

Tây Ninh là địa phương có chỉ tiêu cao thứ 4 cả nước, khoảng 76.500 căn. Vị trí thứ 5 thuộc về Phú Thọ với 60.500 căn.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Bình Dương, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 103.100 căn nhà ở xã hội, vượt 3% chỉ tiêu. 90 dự án mới được khởi công trong năm ngoái, quy mô 95.630 căn.

Lũy kế đến hết năm ngoái, gần 700 dự án nhà xã hội đang triển khai trên toàn quốc. Sau khi hoàn thành, khoảng 657.440 căn hộ giá rẻ được đưa ra thị trường. Trong số đó, số dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 62% so với chỉ tiêu của cả đề án 1 triệu căn nhà xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao gồm Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên. Các thành phố lớn cũng đạt kết quả tốt như Hải Phòng (vượt 23%), Hà Nội (vượt 10%), Đà Nẵng (vượt 9%), TP HCM hoàn thành chỉ tiêu. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang, Gia Lai đạt kết quả thấp trong phát triển loại nhà ở này.

