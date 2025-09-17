TP HCM cần giải ngân gần 600 tỷ đồng vốn đầu tư công mỗi ngày

TP HCM đã giải ngân hơn 45% vốn đầu tư công, nhưng để hoàn thành kế hoạch thì hơn 3 tháng cuối phải chi được 590 tỷ đồng mỗi ngày.

Báo cáo tại cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công chiều 17/9, Sở Tài chính TP HCM cho biết đến ngày 11/9, địa phương đã giải ngân hơn 53.860 tỷ đồng vốn đầu tư công. Mức này tương ứng 45,2% kế hoạch Chính phủ giao.

TP HCM sau sắp xếp được Chính phủ giao giải ngân gần 118.950 tỷ đồng vốn công trong năm nay. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, địa phương cần giải ngân trung bình 590 tỷ đồng mỗi ngày trong hơn 3 tháng còn lại.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, thành phố giải ngân vốn đầu tư công khả quan trong nửa đầu năm, đạt trên 40%, mức cao nhất 5 năm qua. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân chậm lại đáng kể trong tháng 7 và 8. Ông từng nhắc nhở hạn chế này trong phiên họp kinh tế - xã hội 8 tháng diễn ra tuần trước.

Điểm tích cực là so với cuối tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công hai tuần qua đã tăng thêm hơn 2.330 tỷ đồng, tương đương 1,9% kế hoạch, cao hơn kết quả của hai tháng liền trước cộng lại.

Quốc lộ 13 là dự án cần mở rộng, nối khu vực TP HCM và Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ tháng 7 - thời điểm thành phố mới vận hành, Sở Tài chính đã đề xuất UBND TP HCM xem xét kiểm tra, theo dõi tình hình các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn trong từng tháng của quý III và chỉ đạo chủ đầu tư bám sát tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Được lưu ý giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ quan trọng của đầu tàu kinh tế TP HCM vì ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cả nước, cũng như địa phương.

TP HCM đặt mục tiêu GRDP cả năm đạt 8,5% trở lên, do đó mức tăng trưởng thành phố cần đạt trong nửa cuối năm khoảng 10,3%. Với mức này, giải ngân đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, do đây là vốn mồi nền kinh tế, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Do đó, Chủ tịch TP HCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng nhằm tạo chuyển biến mạnh trong giải ngân vốn công. Theo Sở Tài chính, đến 11/9, TP HCM đã chi được gần 24.150 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đạt tỷ lệ 52,2% vốn giao.

Viễn Thông