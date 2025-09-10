Hai tháng, 'siêu đô thị' TP HCM giải ngân chưa được 1% vốn đầu tư công

Hết quý 2, TP HCM giải ngân 43% vốn Thủ tướng giao, nhưng sau hai tháng, tỷ lệ chỉ nhích lên gần 44%, tăng chưa đến 1%, theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được.

"Đầu năm kiểm điểm phê bình thì tỷ lệ tăng lên, để cho các đồng chí làm thì lại lẹt đẹt như cũ, nguyên nhân là chủ quan, không đổ lỗi", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nói tại cuộc họp tình hình kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, chiều 9/9.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp chiều 9/9. Ảnh: An Phương

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, kế hoạch đầu tư công của thành phố được điều chỉnh lên hơn 6.800 dự án, tổng vốn gần 156.000 tỷ đồng, trong đó vốn Thủ tướng giao gần 119.000 tỷ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của một địa phương.

Hết quý 2, lần đầu tiên tỷ lệ giải ngân đạt 43%, vượt 40% sau nhiều năm. Tuy nhiên, đến 29/8, số vốn giải ngân mới đạt 51.533 tỷ đồng, tương ứng 43,3%.

Ông Được nhận định, nút thắt lớn nhất nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông dẫn chứng dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài: phía Tây Ninh đã chi hàng nghìn tỷ đồng bồi thường cho hơn 26 km tuyến qua địa bàn, trong khi TP HCM vẫn chậm, đến nay mới phê duyệt giá đất. Trước khi bỏ cấp huyện, chính quyền từng cam kết tháng 7-8 sẽ giải ngân 5.000 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện.

"Chỉ cần nhấn thêm một bước là xong, nhưng rồi lại im. Đến khi bỏ cấp huyện, địa bàn chia lại thành xã, chỉ cần điều chỉnh rồi làm bồi thường, nhưng giờ vẫn chưa làm", ông nói, cho rằng cán bộ không thể lấy lý do sắp xếp đơn vị hành chính để chậm trễ.

Ông cũng nêu dự án cầu đường Bình Tiên (thuộc quận 6 cũ) chỉ vướng thủ tục điều chỉnh ranh nhưng vẫn chờ hướng dẫn thẩm quyền cấp xã, trong khi có thể làm song song. Quốc lộ 13 đã điều vốn nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, nguyên nhân chính là thiếu sự linh hoạt trong thực thi. Bên cạnh đó, cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã, phường chưa rõ, dẫn đến đình trệ.

Quốc lộ 13 là dự án cần mở rộng, nối khu vực TP HCM và Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho hay thời gian đầu có lúng túng trong phối hợp, một số dự án phải dừng vì vướng quy hoạch, làm tiến độ bồi thường chậm.

Khu vực Bình Dương cũ, vốn bồi thường chiếm đến 80% tổng vốn cần giải ngân nhưng thiếu nhân lực cấp xã. Ở Bà Rịa – Vũng Tàu, tiến độ bị ảnh hưởng do khan hiếm cát, đá phục vụ san lấp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng lý do thiếu vật liệu là không chính đáng. Nhà thầu đã ký hợp đồng thì phải thực hiện "không lấy lý do thiếu vật liệu để biện minh".

"Từng ngành, từng cấp, từng cán bộ phải nhìn thẳng vào nguyên nhân để giải quyết vấn đề đầu tư công", ông Được yêu cầu và nhắc lại nhiều lần trong cuộc họp thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công Thủ tướng giao.

Lê Tuyết